Умер самый известный Симонян

Симоняну было 99 лет. Уроженец российского Армавира (имя при рождении - Мкртич Симонян) является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Становился чемпионом СССР как игрок и как тренер.

После распада Союза долгие годы был вице-президентом Российского футбольного союза.

После смерти 30 октября этого года французского велогонщика Шарля Коста Никита Симонян был признан старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов.