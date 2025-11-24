Американский истеблишмент – какой-то дурдом

Во внутренней политике Америки произошла пара совершенно неожиданных событий, которые словно в зеркале отражают хаотичную политику во внешней политике Дональда Трампа. Первое связано с именем крайне правой конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Приведенная к присяге в Палате представителей Конгресса за несколько дней до 6 января 2021 года, когда толпа поклонников Трампа взяла штурмом Капитолий, она была на стороне бунтовщиков и утверждала, что выборы 2020 года были украдены демократами. В палате не было ни одного законодателя, который бы столь агрессивно защищал Трампа и жестко атаковал бы его политических противников. Но пять лет спустя Трамп назвал ее «предательницей», и Тейлор Грин объявила, что 5 января будущего года она складывает свой мандат конгрессвумен и покидает цитадель американской демократии.

Разногласия между Трампом и Марджори Тейлор начались сравнительно недавно. Она раскритиковала его за то, что он бросил Аргентине спасательный жилет на 20 миллиардов долларов (Америка ведь превыше всего!), что поддерживает действия Израиля в секторе Газа и за отсутствие необходимого регулирования в сфере больших технологических компаний. Но окончательный разрыв произошел, когда конгрессвумен осудила нежелание Трампа (пересмотренное позднее) полностью обнародовать все файлы осужденного за педофилию финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна. Она открыто встала на сторону жертв Эпштейна и демократов, что и вызвало гнев Трампа, который сказал о ней как о заблудшей овце: «Она сбилась с пути». Казалось бы, ну и что произошло такого? Ушла обычная «слуга народа», коих в палате больше четырех сотен. Но абсолютно все политические аналитики США убеждены, что карьера Тейлор Грин далека от завершения. То, что она, до недавнего времени бывшая лицом трамповской MAGA, группы его ядерной поддержки в Конгрессе, ушла с проклятиями в адрес президента, вызвало серьезный шок в американском истеблишменте. Сейчас Тейлор Грин вернется в свой родной штат Джорджия, где, как предполагается, будет вести борьбу за кресло губернатора. А то, может быть, захочет взлететь еще выше. «MTG (так любят в Америке называть политика по первым буквам имени в фамилии) может быть замечательным кандидатом на президентских выборах 2028 года, - говорит о ней конгрессмен Ро Ханна, демократ, между прочим. — Ее позиция по файлам Эпштейна по урегулированию искусственного интеллекта и антивоенной политике делают ее более привлекательной для избирателей MAGA, чем вице-президента Джей Ди Вэнса».

Вот так, у почти официально названного преемника Трампа появилась серьезная конкурентка, которая благодаря своему чудовищному напору может через пару лет пройти в первый политический эшелон страны, хотя пока это выглядит почти невероятным. Но если это произойдет, Трамп и Вэнс или, скажем Марко Рубио, который также фигурирует в числе претендентов на Белый дом, могут столкнуться с большими трудностями. Как и вся Республиканская партия, в которой наметился серьезный раскол. И эта история весьма благоприятствует американским демократам. Особенно на фоне совсем уже неожиданного разворота Трампа в сторону нового левого мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. После его недавней победы на выборах Трамп назвал его «коммунистом», говорил, что его приход является «экзистенциальной угрозой для всей Америки», пригрозил похоронить все его социальные программы и намекал, что в случае неповиновения может ввести в Нью-Йорк войска. Демократы готовились к этой возможной конфронтации более чем серьезно.