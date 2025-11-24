Пекин и Токио разругались: зоопарки останутся без панд

USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Япония может лишиться панд в зоопарках из-за обострения отношений с Китаем после комментариев премьер-министра Санаэ Такаити о ситуации на Тайване, сообщает Kyodo.

Токийский зоопарк в настоящее время содержит двух гигантских панд – Сяо Сяо и Лей Лей, однако срок действия договора истекает в феврале 2026 года. Эти панды — единственные представители вида в Японии, и после окончания срока договора их намерены вернуть в Китай.

Сотрудники зоопарка и посетители выражают тревогу из-за растущей напряженности в политических отношениях, опасаясь, что панды могут покинуть страну. Глава Ассоциации японо-китайской дружбы Юкинори Екоми подчеркнул, что панды – символы мира между странами, и выразил надежду на разрешение ситуации без ущерба для обмена животными.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис вокруг Тайваня может представлять экзистенциальную угрозу для Токио и вынудить Японию воспользоваться правом на коллективную самооборону. В МИД Китая заявили, что Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР. На фоне обострения отношений Китай отозвал показ ряда японских фильмов и предостерег своих граждан от поездок в Японию.

Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 1563
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5493
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1580
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 670
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 1023
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 13345
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 1604
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1922
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4200
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4718
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5542
