Пекин и Токио разругались: зоопарки останутся без панд

Япония может лишиться панд в зоопарках из-за обострения отношений с Китаем после комментариев премьер-министра Санаэ Такаити о ситуации на Тайване, сообщает Kyodo.

Токийский зоопарк в настоящее время содержит двух гигантских панд – Сяо Сяо и Лей Лей, однако срок действия договора истекает в феврале 2026 года. Эти панды — единственные представители вида в Японии, и после окончания срока договора их намерены вернуть в Китай.

Сотрудники зоопарка и посетители выражают тревогу из-за растущей напряженности в политических отношениях, опасаясь, что панды могут покинуть страну. Глава Ассоциации японо-китайской дружбы Юкинори Екоми подчеркнул, что панды – символы мира между странами, и выразил надежду на разрешение ситуации без ущерба для обмена животными.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис вокруг Тайваня может представлять экзистенциальную угрозу для Токио и вынудить Японию воспользоваться правом на коллективную самооборону. В МИД Китая заявили, что Такаити «грубым образом» вмешалась во внутренние дела КНР. На фоне обострения отношений Китай отозвал показ ряда японских фильмов и предостерег своих граждан от поездок в Японию.