Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Зеленский может отправиться к Трампу уже на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе может отправиться в США для обсуждения урегулирования войны с Россией, сообщили CBS источники с украинской и американской сторон.

По словам собеседников, визит Зеленского будет зависеть от результатов мирных переговоров, прошедших 23 ноября в Женеве с участием представителей Украины, Евросоюза и США. Госсекретарь Марко Рубио после консультации назвал встречу «самой продуктивной» за все время и допустил возможность телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Рубио добавил, что США рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по мирному плану, желательно до 27 ноября. Американская и европейская стороны представили свои версии документа по урегулированию конфликта: план США включает 28 пунктов, план ЕС — 24, при этом некоторые положения существенно различаются (по данным The Telegraph). Позднее Reuters сообщил о втором плане ЕС, разработанном на основе американского документа.

Ранее Трамп установил 27 ноября крайним сроком, к которому Украина должна согласовать мирное соглашение.

