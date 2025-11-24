USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

«Холодные ветры» над Балтикой: НАТО стягивает силы для учений

01:56 144

Учения Freezing Winds 25 («Холодные ветры 25») состоятся в территориальных водах Финляндии и Эстонии в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Финляндии.

«Главные военные учения этой осени Freezing Winds 25 под руководством Военно-морских сил пройдут на юге Финляндии — в Архипелаговом море и устье Финского залива с 24 ноября по 4 декабря 2025 года. В ходе маневров силы и корабли также задействуют территориальные воды Эстонии», — сообщили в пресс-службе Минобороны Финляндии.

В учениях примут участие 20 боевых кораблей и судов обеспечения из стран НАТО, союзников Финляндии: Бельгии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Франции и Эстонии, а также постоянная группа НАТО по противоминной борьбе SNMCMG1. Общая численность участников Freezing Winds 25 составит около 5 тыс. военнослужащих.

«Тематика учений включает обеспечение безопасности морских коммуникаций и критически важной инфраструктуры, боевые действия и операции по отражению вторжения на архипелаге и побережье, а также совместные действия ВМС и береговых войск», – уточнили в ведомстве.

Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 5223
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 1062
Тунисцы требуют освободить политзаключенных
Тунисцы требуют освободить политзаключенных объектив haqqin.az
00:56 411
Французы хотят жить без наркотиков
Французы хотят жить без наркотиков объектив haqqin.az
00:49 608
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 12134
Испанцы стали приветствовать, как фашисты
Испанцы стали приветствовать, как фашисты объектив haqqin.az
00:40 947
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного
Осудить человека не только невинного, но и неосведомленного о вечном
23 ноября 2025, 23:36 1517
США хотят, чтобы Украина капитулировала
США хотят, чтобы Украина капитулировала бывший дипломат России в ООН отвечает на вопросы haqqin.az
23 ноября 2025, 16:12 4072
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 4289
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку
Американцы накачивают оружием. Тайвань изучает опыт Баку наш комментарий
23 ноября 2025, 10:44 5458
Ловушка Тегерана
Ловушка Тегерана странная война; еще актуально
23 ноября 2025, 09:11 5817

