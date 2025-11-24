«Холодные ветры» над Балтикой: НАТО стягивает силы для учений

Учения Freezing Winds 25 («Холодные ветры 25») состоятся в территориальных водах Финляндии и Эстонии в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Финляндии.

«Главные военные учения этой осени Freezing Winds 25 под руководством Военно-морских сил пройдут на юге Финляндии — в Архипелаговом море и устье Финского залива с 24 ноября по 4 декабря 2025 года. В ходе маневров силы и корабли также задействуют территориальные воды Эстонии», — сообщили в пресс-службе Минобороны Финляндии.

В учениях примут участие 20 боевых кораблей и судов обеспечения из стран НАТО, союзников Финляндии: Бельгии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Франции и Эстонии, а также постоянная группа НАТО по противоминной борьбе SNMCMG1. Общая численность участников Freezing Winds 25 составит около 5 тыс. военнослужащих.

«Тематика учений включает обеспечение безопасности морских коммуникаций и критически важной инфраструктуры, боевые действия и операции по отражению вторжения на архипелаге и побережье, а также совместные действия ВМС и береговых войск», – уточнили в ведомстве.