Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину

Причиной взрыва в бизнес-центре AFEN Mall стал газ, просочившийся в здание из поврежденной газовой трубы, заявил журналистам владелец объекта Абульфат Алиев. «Через территорию проложена магистральная газовая линия из большой пластиковой трубы. Тракторы, работающие здесь, повредили эту линию. Потом сказали, что ее заделали. Видимо, плохо заделали, и газ просочился в здание. В подвале накопился газ, и утром, когда работник включил свет, произошел взрыв», - сказал он.

*** 10:50 На месте взрыва в бизнес-центре AFEN Mall на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку находятся Государственная служба пожарной охраны, Служба особого риска и Бакинский региональный центр МЧС. В ходе оценки обстановки на месте установлено, что в пятиэтажном офисном здании произошел взрыв без последующего пожара, в результате чего образовались разрушения. Благодаря проведенной силами МЧС оперативной спасательной операции были спасены 7 человек, на территории обеспечены соответствующие меры безопасности. По факту происшествия ведется расследование. pic.twitter.com/4v69oTNWLF — Newsfeed (@Newsfeed883920) November 24, 2025

*** 10:38 У одного пострадавшего в результате взрыва в бизнес-центре AFEN Plaza на улице Ахмеда Раджабли диагностирован термический ожог, а у четырех — сочетанные травмы различных областей тела. В настоящее время лечение пациентов продолжается в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как средней тяжести. Как пишут азербайджанские СМИ, в результате взрыва зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж шестиэтажного здания. pic.twitter.com/XbDFQrpaHv — Newsfeed (@Newsfeed883920) November 24, 2025

*** 10:18 24 ноября 2025 года около 09:00 в Республиканский центр неотложной и экстренной медицинской помощи поступил вызов в связи с произошедшим взрывом в одном из объектов, расположенных на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе. Как сообщили haqqin.az в центре, на место происшествия были немедленно направлены две бригады скорой медицинской помощи. Бригады скорой помощи оказали на месте первичную медицинскую помощь пяти пострадавшим (двум мужчинам и трем женщинам), после чего они были госпитализированы в Клинический медицинский центр. pic.twitter.com/Hm2IU4IfFM — Newsfeed (@Newsfeed883920) November 24, 2025 pic.twitter.com/Cb35K75aic — Newsfeed (@Newsfeed883920) November 24, 2025

*** 10:08 В результате взрыва в бизнес-центре AFEN Plaza на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе Баку пострадали 7 человек.

*** 09:53 Взрыв произошел около 09:00 в бизнес-центре AFEN Plaza на улице Ахмеда Раджабли.