Новые штрафы за призывы к проституции

В Азербайджане планируется введение штрафных санкций за открытые призывы в интернет-ресурсах к занятию проституцией.

Данный вопрос был рассмотрен сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека, проведенном в формате видеоконференции. Предложенные изменения отражены в проекте поправок к Кодексу об административных проступках.

Согласно документу, за открытые призывы к занятию проституцией с использованием интернет-ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей, а также за сделки, связанные с занятиями проституцией посредством массовой демонстрации, предусматривается штраф в размере 500 манатов.