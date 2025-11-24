USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

В Пакистане убивают силовиков

ОБНОВЛЕНО 12:36
12:36 656

Пять сотрудников сил безопасности Пакистана погибли, еще шесть пострадали в результате атаки террористов-смертников в Пешаваре. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, как минимум двое ворвались в здание пограничной полиции в городе Пешавар, открыли огонь, а затем взорвали себя внутри. Официально сообщается о трех жертвах и пяти пострадавших среди силовиков.

Пакистанские СМИ пишут, что в результате теракта двух смертников прогремели два взрыва, один — у главных ворот здания, а другой — у стоянки мотоциклов. Погибли пять силовиков, еще шесть получили ранения.

* * * 10:14

Вооруженная группа и террорист-смертник атаковали штаб-квартиру федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, передает местная газета Dawn со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, смертник привел в действие взрывное устройство у входа в комплекс. Во время последовавшей перестрелки силы безопасности ликвидировали двух боевиков и полностью оцепили район.

По информации Reuters, в результате нападения погибли как минимум три человека. По словам местного чиновника, один из нападавших смог проникнуть на территорию штаб-квартиры федеральной полиции.

Специальные подразделения, включая армейские и полицейские силы, проводят операцию по зачистке территории. Внутри здания могут находиться еще несколько террористов, пишет Dawn.

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 629
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 855
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 554
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2554
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1911
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18612
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7207
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4851
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6785
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3648

