В Пакистане убивают силовиков

Пять сотрудников сил безопасности Пакистана погибли, еще шесть пострадали в результате атаки террористов-смертников в Пешаваре. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным полиции, как минимум двое ворвались в здание пограничной полиции в городе Пешавар, открыли огонь, а затем взорвали себя внутри. Официально сообщается о трех жертвах и пяти пострадавших среди силовиков.

Пакистанские СМИ пишут, что в результате теракта двух смертников прогремели два взрыва, один — у главных ворот здания, а другой — у стоянки мотоциклов. Погибли пять силовиков, еще шесть получили ранения.