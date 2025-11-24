В Пакистане убивают силовиков

Пять сотрудников сил безопасности Пакистана погибли, еще шесть пострадали в результате атаки террористов-смертников в Пешаваре. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным полиции, как минимум двое ворвались в здание пограничной полиции в городе Пешавар, открыли огонь, а затем взорвали себя внутри. Официально сообщается о трех жертвах и пяти пострадавших среди силовиков.
Пакистанские СМИ пишут, что в результате теракта двух смертников прогремели два взрыва, один — у главных ворот здания, а другой — у стоянки мотоциклов. Погибли пять силовиков, еще шесть получили ранения.
* * * 10:14
Вооруженная группа и террорист-смертник атаковали штаб-квартиру федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар, передает местная газета Dawn со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, смертник привел в действие взрывное устройство у входа в комплекс. Во время последовавшей перестрелки силы безопасности ликвидировали двух боевиков и полностью оцепили район.
По информации Reuters, в результате нападения погибли как минимум три человека. По словам местного чиновника, один из нападавших смог проникнуть на территорию штаб-квартиры федеральной полиции.
Специальные подразделения, включая армейские и полицейские силы, проводят операцию по зачистке территории. Внутри здания могут находиться еще несколько террористов, пишет Dawn.