Трампу не терпится сдать Украину

Президент США Дональд Трамп не углубляется в детали плана прекращения войны России и Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Ему говорят: «я попробую заключить сделку». И он отвечает: «отлично, посмотрим, что получится сделать». Вот уровень его погруженности в вопрос. Все время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд», - заявил собеседник издания.
Другой источник издания сказал, что администрация Трампа «не считает свой план незыблемым». По его словам, украинцам «дали понять, что есть пространство для переговоров». При этом Вашингтон хочет заключения соглашения в ближайшее время. «Угроза приостановки американской помощи очень серьезная», - добавил чиновник.
23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению войны. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.
В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что посетившая Киев на прошлой неделе делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом пригрозила Украине полностью прекратить поставки оружия и разведданных в случае отказа от принятия «плана Трампа» до 27 ноября.
«Обрезаем все. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась», - рассказал информированный источник.
Этот ультиматум изданию подтвердили и другие собеседники. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поскольку «Украина теряет территории», то День благодарения 27 ноября «является подходящим моментом для Киева согласиться на мирное соглашение». Россиянам при этом он пригрозил новыми «очень мощными» санкциями.
США обвинили Украину в передаче СМИ «негативных деталей» мирного плана Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, отметив, что вопрос поднимался во время переговоров в Женеве.
В воскресенье в Женеве прошел один из ключевых раундов обсуждений 28-пунктного мирного плана Трампа между США и Украиной. Государственный секретарь Марко Рубио назвал этот день «самым продуктивным» за все время переговоров.
После публикации основных параметров плана процесс заметно ускорился. Трамп рассчитывает достичь предварительного взаимопонимания с Киевом к Дню благодарения.
По данным Axios, Украине предлагают:
согласиться на дополнительные территориальные уступки на востоке;
взять обязательство не вступать в НАТО.
Взамен США и европейские партнеры готовы предоставить Украине уникальные гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО — нападение на Украину будет трактоваться как нападение на все «трансатлантическое сообщество».
После завершения воскресных переговоров администрация Трампа выпустила заявление, отметив, что украинская сторона положительно оценила изменения, внесенные США с учетом их замечаний.
В заявлении говорится, что представители Украины считают текущий проект соответствующим своим национальным интересам и обеспечивающим действенные механизмы безопасности.
В Белом доме также отметили, что все ключевые запросы Киева — гарантии безопасности, экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет — были тщательно проработаны.
Во встрече участвовали Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр армии Дэн Дрисколл и советник Трампа Джаред Кушнер. По их словам, число нерешенных вопросов существенно сократилось.
Однако, как отмечает Axios, оптимистичные заявления прозвучали после более напряженной утренней беседы, на которой США обвинили Украину в распространении негативной информации о плане в американских медиа. По данным источников, Киев согласился опубликовать позитивное заявление от имени одного из своих представителей.
Позднее украинская делегация представила контрпредложение, и США заявили о готовности учесть отдельные его положения.