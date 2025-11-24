USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Как завершился первый день переговоров по Украине
Новость дня
Как завершился первый день переговоров по Украине

Трампу не терпится сдать Украину

обновлено 11:57
11:57 2553

Президент США Дональд Трамп не углубляется в детали плана прекращения войны России и Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Ему говорят: «я попробую заключить сделку». И он отвечает: «отлично, посмотрим, что получится сделать». Вот уровень его погруженности в вопрос. Все время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд», - заявил собеседник издания.

Другой источник издания сказал, что администрация Трампа «не считает свой план незыблемым». По его словам, украинцам «дали понять, что есть пространство для переговоров». При этом Вашингтон хочет заключения соглашения в ближайшее время. «Угроза приостановки американской помощи очень серьезная», - добавил чиновник.

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению войны. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что посетившая Киев на прошлой неделе делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом пригрозила Украине полностью прекратить поставки оружия и разведданных в случае отказа от принятия «плана Трампа» до 27 ноября.

«Обрезаем все. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась», - рассказал информированный источник.

Этот ультиматум изданию подтвердили и другие собеседники. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поскольку «Украина теряет территории», то День благодарения 27 ноября «является подходящим моментом для Киева согласиться на мирное соглашение». Россиянам при этом он пригрозил новыми «очень мощными» санкциями.

*** 10:26 

США обвинили Украину в передаче СМИ «негативных деталей» мирного плана Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, отметив, что вопрос поднимался во время переговоров в Женеве.

В воскресенье в Женеве прошел один из ключевых раундов обсуждений 28-пунктного мирного плана Трампа между США и Украиной. Государственный секретарь Марко Рубио назвал этот день «самым продуктивным» за все время переговоров.

После публикации основных параметров плана процесс заметно ускорился. Трамп рассчитывает достичь предварительного взаимопонимания с Киевом к Дню благодарения.

По данным Axios, Украине предлагают:

согласиться на дополнительные территориальные уступки на востоке;

взять обязательство не вступать в НАТО.

Взамен США и европейские партнеры готовы предоставить Украине уникальные гарантии безопасности по модели статьи 5 НАТО — нападение на Украину будет трактоваться как нападение на все «трансатлантическое сообщество».

После завершения воскресных переговоров администрация Трампа выпустила заявление, отметив, что украинская сторона положительно оценила изменения, внесенные США с учетом их замечаний.

В заявлении говорится, что представители Украины считают текущий проект соответствующим своим национальным интересам и обеспечивающим действенные механизмы безопасности.

В Белом доме также отметили, что все ключевые запросы Киева — гарантии безопасности, экономическое развитие, защита инфраструктуры, свобода судоходства и политический суверенитет — были тщательно проработаны.

Во встрече участвовали Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр армии Дэн Дрисколл и советник Трампа Джаред Кушнер. По их словам, число нерешенных вопросов существенно сократилось.

Однако, как отмечает Axios, оптимистичные заявления прозвучали после более напряженной утренней беседы, на которой США обвинили Украину в распространении негативной информации о плане в американских медиа. По данным источников, Киев согласился опубликовать позитивное заявление от имени одного из своих представителей.

Позднее украинская делегация представила контрпредложение, и США заявили о готовности учесть отдельные его положения.

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 627
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 855
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 553
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2554
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1910
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18609
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7202
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4851
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6785
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3648

ЭТО ВАЖНО

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 627
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 855
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 553
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2554
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1910
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18609
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7202
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4851
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6785
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3648
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться