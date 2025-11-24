Трампу не терпится сдать Украину

Президент США Дональд Трамп не углубляется в детали плана прекращения войны России и Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Ему говорят: «я попробую заключить сделку». И он отвечает: «отлично, посмотрим, что получится сделать». Вот уровень его погруженности в вопрос. Все время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд», - заявил собеседник издания.

Другой источник издания сказал, что администрация Трампа «не считает свой план незыблемым». По его словам, украинцам «дали понять, что есть пространство для переговоров». При этом Вашингтон хочет заключения соглашения в ближайшее время. «Угроза приостановки американской помощи очень серьезная», - добавил чиновник.

23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению войны. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что посетившая Киев на прошлой неделе делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом пригрозила Украине полностью прекратить поставки оружия и разведданных в случае отказа от принятия «плана Трампа» до 27 ноября.

«Обрезаем все. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась», - рассказал информированный источник.

Этот ультиматум изданию подтвердили и другие собеседники. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поскольку «Украина теряет территории», то День благодарения 27 ноября «является подходящим моментом для Киева согласиться на мирное соглашение». Россиянам при этом он пригрозил новыми «очень мощными» санкциями.