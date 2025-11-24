Германия не позволит вернуть Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность возвращения России в G7, что предусматривал один из пунктов «мирного плана», подготовленного администрацией президента США Дональда Трампа. Заявление главы правительства Германии приводит DW.

Мерц подчеркнул, что предпосылок для возвращения России в G7 пока нет. Кроме того, по его словам, этого никто не хочет, кроме США.

«В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу», – сказал он.

Мерц подчеркнул, что возвращение к формату G8 может быть согласовано только на основе консенсуса.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал аналогичную точку зрения, когда заявил, что предпосылок для повторного принятия России нет.

В «мирном плане», который США представили на прошлой неделе и полный текст которого опубликовали СМИ, есть пункт о реинтеграции РФ в глобальную экономику.

В нем, кроме приглашения России вернуться в G8, также говорится о поэтапной отмене санкций против РФ, заключении с США долгосрочного соглашения об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в областях энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, дата-центров, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей.

Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве, которые проходили 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, будет говориться об уважении суверенитета Украины.