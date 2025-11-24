USD 1.7000
Азербайджан откажется от газовых котлов

10:51 1882

В Азербайджане в рамках программы декарбонизации промышленного сектора планируется заменить газовые котлы электрическими котлами и высокотемпературными тепловыми насосами.

Об этом сообщается в обновленном отчете «Определяемые на национальном уровне вклады» (NDC 3.0).

В документе подчеркивается, что значительная часть промышленных процессов зависит от топлива с высоким углеродным следом, поэтому электрификация рассматривается как одно из самых перспективных решений. В пищевой, химической и металлургической сферах газовые котлы будут заменены электрическими котлами и тепловыми насосами. Аналогичная модель планируется для глиноземного производства и downstream-сегмента нефтегазовой отрасли. По мере роста доли возобновляемой энергетики электрификация позволит заметно снизить углеродный след промышленности.

Согласно NDC, промышленность остается ключевым драйвером экономического роста и занятости, обеспечивая до 25% ВВП страны. Ожидается дальнейшее увеличение производства, что приведет к росту выбросов парниковых газов, поэтому декарбонизация обозначена как один из центральных приоритетов климатической стратегии.

В 2022 году промышленность Азербайджана включала переработку нефтегазовой продукции, выпуск неметаллических минералов (включая цемент), а также производство металлов — стали и алюминия. Downstream-сегмент нефтегазовой переработки демонстрирует стабильный рост в течение последних десяти лет. Производство неметаллических минералов достигло 2,7 млн тонн клинкера — более чем на 50% выше уровня десятилетней давности. Производство металлов составило около 0,8 млн тонн.

Промышленный сектор в 2022 году обеспечил 8,9 млн тонн CO₂-эквивалента. Из них 6,3 млн тонн приходятся на нефтегазовую переработку и выпуск неметаллических минералов. Около 2 млн тонн составляют выбросы металлургии, химической промышленности и пищевого сектора. Еще 0,6 млн тонн связаны со строительством и производством строительных материалов.

Авторы отчета отмечают, что промышленность относится к числу наиболее сложных для декарбонизации отраслей, так как требует высокотемпературного тепла, использует углеводородное топливо и включает процессы, сопровождающиеся химическими реакциями с сопутствующими выбросами, включая фторсодержащие газы.

Создание промышленных парков способствует концентрации предприятий и облегчает интеграцию современных низкоуглеродных технологий — переработки тепла и отходов, внедрения систем улавливания, хранения и использования углерода (CCUS), а также масштабной электрификации. За последнее десятилетие в Азербайджане создано несколько промышленных парков, цель которых — довести долю производимой в них продукции до 15% общего объема промышленного выпуска.

Существующие меры включают государственные программы энергоэффективности, строительство завода по прямому восстановлению железа (DRI) как низкоуглеродной технологии, а также развитие крупных индустриальных зон, среди которых Сумгаитский промышленный парк, Сумгаитский технологический парк и алюминиевый производственный комплекс.

Повышение энергоэффективности является одной из ключевых мер по снижению выбросов, особенно в нефтегазовом секторе. Модернизация оборудования и оптимизация производственных процессов позволят существенно снизить нагрузку на климат. В нефтегазовой и глиноземной промышленности значительный потенциал дает внедрение систем обнаружения и устранения утечек (LDAR), которые сокращают неорганизованные выбросы метана.

Среди основных мер до 2035 года NDC выделяет электрификацию промышленных процессов, замену газовых котлов электрическими и тепловыми насосами, повышение энергоэффективности нефтегазовой переработки, а также внедрение LDAR-технологий в downstream-сегменте.

В документе подчеркивается, что достижение целей декарбонизации потребует значительных инвестиций в дорогостоящие технологии. Наибольшие вложения ожидаются в химической промышленности и сегменте неметаллических минералов, где планируется масштабная электрификация. Успех программы будет зависеть от внедрения технологий инертного анода, развития возобновляемых источников энергии, модернизации сетевой инфраструктуры и повышения квалификации кадров.

ЭТО ВАЖНО

