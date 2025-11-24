Трамп в золотых доспехах на троне

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке президент США изображен сидящим на троне.

Как пишет Daily Beast, опубликованные Трампом изображения были созданы пользователем под ником Spiritual Streetfighter.

Издание отмечает, что предыдущие работы этого пользователя с использованием ИИ также были опубликованы Трампом.

На одном из этих изображений лидер США сидит в золотых доспехах на огромном троне. У его ног можно увидеть двух мужчин и одну женщину.

При этом сам Трамп выглядит на изображении больше остальных.