USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Трамп в золотых доспехах на троне

11:01 1195

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На картинке президент США изображен сидящим на троне.

Как пишет Daily Beast, опубликованные Трампом изображения были созданы пользователем под ником Spiritual Streetfighter.

Издание отмечает, что предыдущие работы этого пользователя с использованием ИИ также были опубликованы Трампом.

На одном из этих изображений лидер США сидит в золотых доспехах на огромном троне. У его ног можно увидеть двух мужчин и одну женщину.

При этом сам Трамп выглядит на изображении больше остальных.

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 636
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 858
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 557
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2562
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1913
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18612
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7220
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4853
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6788
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3651

