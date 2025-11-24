Генерал Кейн нагрянул с инспекцией

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в понедельник посетит Пуэрто-Рико для проведения консультаций с командованием группировки ВМС США в Карибском море относительно ее готовности к военной операции против Венесуэлы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальные лица.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп уже одобрил планы ЦРУ по проведению тайных операций внутри Венесуэлы, которые могут быть направлены на подготовку плацдарма для дальнейших действий.

Генерал Кейн, который является главным архитектором масштабной военной операции «Южное копье» (Southern Spear) против наркокартелей в Латинской Америке, также побывает на борту одного из американских кораблей в Карибском море.

США уже сосредоточили в Карибском море вблизи Венесуэлы группировку из 11 боевых кораблей. В нее входят авианосная ударная группа в составе атомного авианосца USS Gerald Ford и трех эсминцев, которые размещены в регионе, еще два крейсера и два эсминца, а также амфибийно-десантная группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту.

Все крейсеры и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk. Авианосец USS Gerald Ford несет 48 боевых истребителей F/A-18E Super Hornet. На аэродроме на американской территории Пуэрто-Рико также размещены 10 истребителей пятого поколения F-35B.

Крейсера и эсминцы курсируют на расстоянии 110-160 км от побережья Венесуэлы, отмечает газета.