В Азербайджане станет больше лесов

Увеличение площади лесных территорий становится одним из ключевых направлений декарбонизации в Азербайджане, существенно усиливая поглощение углерода в секторе сельского хозяйства, лесоводства и других видов землепользования (AFOLU).

Как сообщается в обновленном отчете «Определяемые на национальном уровне вклады» (NDC 3.0), сектор AFOLU является крупнейшим работодателем в стране и обеспечил занятость 36% населения в 2022 году. С 2000 года сельскохозяйственное производство росло среднегодовыми темпами (CAGR) около 11% и, как ожидается, продолжит увеличиваться благодаря доступности земель и росту спроса на продовольствие.

В 2022 году общая площадь сельскохозяйственных земель составляла примерно 4,8 млн гектаров, а поголовье скота — около 10,5 млн голов, преимущественно крупного рогатого скота и овец. Расширение животноводства и сельхозпроизводства привело к росту углеродного следа отрасли: общий объем выбросов сельского хозяйства достиг 8 млн тонн CO₂-эквивалента. Углекислый газ связан преимущественно с использованием дизельного топлива сельхозтехникой, а метан и оксид азота — с кишечной ферментацией у жвачных животных и разложением навоза.

Наибольший вклад в выбросы — 64% — приходится на кишечную ферментацию. Использование энергии составляет 16%. При этом крупный рогатый скот обеспечивает 67% выбросов метана, овцы — 27%, что подчеркивает значимость животноводства в структуре выбросов.

Система землепользования, включающая лесные территории (LULUCF), частично компенсирует выбросы за счет секвестрации углерода. В 2022 году LULUCF обеспечил чистое поглощение 5,2 млн тонн CO₂-эквивалента, из которых 3,6 млн тонн — лесные угодья площадью 1,04 млн гектаров. Таким образом, лесные массивы существенно снижали общий углеродный баланс сектора.

Согласно отчету, несмотря на рост сельхозпроизводства, расширение лесных территорий в рамках LULUCF станет ключевым инструментом стабилизации выбросов. Ожидается, что к 2026 году площадь лесов увеличится на 30 тыс. гектаров, что доведет лесной покров до 12,3%. Это направление включено в Стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2022–2026 годы, предусматривающую расширение лесных зон и внедрение устойчивых сельскохозяйственных практик.

«Снижение выбросов в секторе AFOLU будет обеспечено сочетанием мер, направленных на основные источники выбросов — животноводство и энергопотребление, а также за счет увеличения лесных площадей. Ключевым направлением станет сокращение выбросов метана от животноводства с помощью передовых кормовых добавок и корректировки рационов. Однако, учитывая, что значительная часть скота является свободнопасущей и не содержится на откормочных площадках, эффект от этих мер может быть ограниченным.

Дополнительно предусматривается создание средне- и крупномасштабных компостирующих установок для снижения выбросов от навоза. Оптимизация структуры поголовья, включая увеличение доли более крупных пород животных, также может способствовать снижению выбросов метана», — говорится в документе.

По мнению авторов отчета, существенный потенциал уменьшения выбросов связан с переходом сельскохозяйственной техники с дизельного топлива на электрические альтернативы. Это касается как транспортных средств и тракторов, так и стационарного оборудования — ирригационных систем, насосов, элеваторов и холодильных установок. Реализация этих мер потребует развития инфраструктуры для зарядки и хранения энергии.

В числе других направлений выделяется внедрение точного и беспахотного земледелия, сокращение избыточного использования удобрений и создание детализированной информационной системы о состоянии земель. Учитывая уязвимость почв к эрозии из-за горного рельефа, такая система станет важным инструментом повышения эффективности природоохранных мер, подчеркивается в отчете.

«Расширение лесных угодий станет не только частью стратегии AFOLU, но и инструментом компенсации выбросов в других секторах, обеспечивая дополнительный потенциал секвестрации и поддерживая достижение национальных целей устойчивого развития к 2035 году», — отмечается в NDC.

Для достижения климатических целей к 2035 году предлагается комплексная стратегия смягчения выбросов, включающая ускоренный переход на электрическую технику, развитие компостирующих установок и использование подходящих земель для восстановления лесных угодий.

По данным NDC, снижение выбросов потребует значительных капитальных вложений, особенно в электрификацию техники и технологии обработки зерна. Переход на электрические решения также предполагает создание новой инфраструктуры, а операционные расходы будут зависеть от множества факторов. В числе наиболее затратных компонентов — кормовые добавки на основе морских водорослей и 3-NOP, играющие ключевую роль в сокращении выбросов метана. Успех всех мер во многом будет зависеть от способности сохранить производительность сельского хозяйства.