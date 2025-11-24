Золото и серебро дешевеют

По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex, цена февральского фьючерса на золото уменьшилась на $27,15 по сравнению с предыдущим закрытием, что составляет снижение на 0,66%. Таким образом, стоимость тройской унции составила $4 088,85. В то же время декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,50%, достигнув 49,66 доллара за унцию.

Старший аналитик брокерской компании Reliance Securities Джигар Триведи отметил: «В течение следующих трех-пяти недель динамика золота будет от умеренной до негативной, поскольку в отсутствие геополитической напряженности «быкам» (на золотой бирже это инвесторы, которые ожидают роста цен и покупают золото, чтобы продать его дороже в будущем) не поступит никакой существенной поддержки».

Аналитики продолжают оценивать возможные действия Федеральной резервной системы США. Следующее заседание регулятора запланировано на 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, 67,30% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до уровня 3,50-3,75%, в то время как остальные считают, что ставка останется на уровне 3,75-4,00%.