2000 манатов за демонстрацию частей тела в соцсетях

В Азербайджане вводятся штрафы и дополнительные меры ответственности за проявление неуважения к обществу в социальных сетях, распространение неэтичных материалов и призывов, противоречащих моральным ценностям. В этой связи предлагаются изменения в статью о мелком хулиганстве Кодекса об административных правонарушениях.

Законопроект был рассмотрен на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

Согласно документу, за действия, оскорбляющие общественную нравственность и демонстрирующие явное неуважение к обществу, если они массово распространяются через интернет-ресурсы, включая непристойные выражения, жесты или демонстрацию частей тела в неподобающем виде, предусмотрен штраф от 500 до 1000 манатов. В случаях, когда эта мера будет признана недостаточной с учетом личности нарушителя и обстоятельств дела, может быть назначен административный арест сроком до 30 суток.

При повторном нарушении в течение одного года после вступления в силу предыдущего решения предусматривается штраф от 1000 до 2000 манатов. Если и эта мера будет признана недостаточной, может быть применен административный арест от одного до двух месяцев.

В примечании к документу отмечено, что данные дополнения применяются только в случаях, когда соответствующие деяния не являются уголовно наказуемыми.

Также предлагается законодательно запретить размещение в интернете и социальных сетях материалов, выражающих открытое неуважение к обществу и оскорбляющих общественную мораль. Соответствующие поправки в закон «Об информации, информатизации и защите информации» были обсуждены на совместном заседании парламентских комитетов.

Документ предусматривает запрет на распространение информации о действиях, демонстрируемых публично и нарушающих нормы морали: использовании непристойных выражений, жестов, а также демонстрации частей тела в форме, противоречащей этическим и национально-моральным ценностям.

В пояснительной записке отмечается, что в последние годы в социальных сетях участились случаи публикации неэтичного контента и призывов, что оказывает негативное влияние на общество, способствует деградации нравственных ценностей и отражается на поведении подростков и молодежи. Алгоритмы соцсетей, продвигающие наиболее «вирусный» контент, усиливают распространение подобных материалов.

Разработчики инициативы считают, что действующее законодательство не охватывает все категории вредоносной информации, поэтому требуется уточнение механизмов ответственности и усиление защиты детей и молодежи от нежелательного контента.