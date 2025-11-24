USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Америка запускает производство ракет для Израиля

12:02 563

В США открыт новый завод для производства перехватчиков системы «Железный купол», что усиливает оборонные возможности Израиля и стимулирует военно-промышленное сотрудничество с США. Об этом говорится в публикации Breaking Defense.

Американская компания Raytheon совместно с израильской Rafael официально запустила завод в США, который будет выпускать ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны «Железный купол».

Строительство объекта продолжалось с конца 2023 года, на него обе компании вложили $33 млн.

Израиль разместил заказ на ракеты-перехватчики стоимостью $1,25 млрд, средства на который поступают в рамках помощи США.

Ранее Министерство обороны Израиля объявило о «многомиллиардном контракте» с Rafael на поставку новых зенитных ракет Tamir.

Министр обороны Израиля отметил, что подписанный контракт существенно усилит возможности ПВО страны и позволит эффективно противостоять угрозам национальной безопасности.

Производство ракет для Iron Dome финансируется за счет пакета помощи США на $8,7 млрд, принятых Конгрессом в апреле 2024 года. В него включены $5,2 млрд, выделенные специально на средства ПВО.

Подписание контракта прошло в штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с участием военного атташе США генерал-майора Аарона Дрейка и ведущих израильских оборонных представителей.

Новый завод укрепляет стратегическое сотрудничество между странами и обеспечивает надежное производство ключевых элементов системы «Железный купол» (Iron Dome).

