Румыны снова поднимают истребители по тревоге

Два немецких истребителя Eurofighter Typhoon и два румынских F-16 Fighting Falcon в ночь на 24 ноября были экстренно подняты по тревоге для мониторинга воздушной обстановки в районе украинской границы. Об этом информирует Министерство национальной обороны Румынии.

«Система радиолокационного контроля обнаружила воздушные цели по направлению (украинского города) Измаила, и два самолета Eurofighter Typhoon германских союзников из состава усиленной боевой службы воздушной полиции (НАТО) были подняты в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой», – отмечается в заявлении оборонного ведомства, размещенном на его официальном сайте.

В документе уточняется, что в 01:45 (время совпадает с бакинским) после фиксации целей примерно в 30 км к северу от острова Змеиный румынские ВВС отдали приказ на подъем пары F-16 Fighting Falcon.

Подчеркивается, что нарушений румынского воздушного пространства не выявлено. Все задействованные экипажи после выполнения задачи вернулись на 57-ю авиабазу имени Михаила Когэлничану в уезде Констанца и на 86-ю авиабазу в Борче (уезд Кэлэраш).

Ранее Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области 22 ноября.

