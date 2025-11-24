USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Как завершился первый день переговоров по Украине
Новость дня
Как завершился первый день переговоров по Украине

Макрон о французской армии

12:16 645

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить в ближайший четверг об учреждении в стране добровольной военной службы, сообщает Le Figaro.

Этот проект изучается в течение нескольких месяцев в контексте обстановки с безопасностью в мире, отмеченной «неопределенностью и растущей напряженностью», заявил Макрон «на полях» саммита G20 в Йоханнесбурге, пишет издание.

При этом Le Figaro отмечает, что возможность такого заявления пока не подтверждена официально, а министерство вооруженных сил не пожелало высказываться относительно подробностей этой добровольной военной службы, ее продолжительности и стоимости, подтвердив только, что «работа в этом направлении ведется».

«В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения (...). Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», - цитирует газета слова главы государства, произнесенные накануне в кулуарах саммита «Большой двадцатки».

Макрон представил идею добровольной службы 13 июля перед высокопоставленными офицерами. Ссылаясь на угрозу, якобы исходящую от России, он заявил о необходимости того, чтобы «страна была способна выстоять и быть мобилизованной». Президент пообещал «принять решения по данному вопросу этой осенью».

По информации Le Figaro, по разным сценариям рассматривается набор от 10 тыс. до 50 тыс. молодых людей в год. Издание отмечает, что ряд французских СМИ сообщал, что такая военная служба может продлиться до 10 месяцев и будет оплачиваться в размере «нескольких сотен евро». Цель – «создание резерва людей, готовых к мобилизации в случае кризиса».

Издание напоминает, что французская армия сейчас насчитывает около 200 тыс. штатного состава и 47 тыс. резервистов. Планируется к 2030 году обеспечить соответственно 210 тыс. и 80 тыс.

Обязательная военная служба была приостановлена во Франции в 1997 году законом, принятым 28 октября 1997 года после того, как президент Жак Ширак объявил об отмене всеобщей воинской повинности в 1996 году. Целью этого изменения был переход от призывной армии к профессиональной.

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 646
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 863
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 566
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2572
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1919
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18614
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7241
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4856
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6788
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3655

ЭТО ВАЖНО

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 646
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 863
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 566
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2572
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1919
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18614
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7241
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4856
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6788
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться