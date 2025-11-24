Макрон о французской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить в ближайший четверг об учреждении в стране добровольной военной службы, сообщает Le Figaro.

Этот проект изучается в течение нескольких месяцев в контексте обстановки с безопасностью в мире, отмеченной «неопределенностью и растущей напряженностью», заявил Макрон «на полях» саммита G20 в Йоханнесбурге, пишет издание.

При этом Le Figaro отмечает, что возможность такого заявления пока не подтверждена официально, а министерство вооруженных сил не пожелало высказываться относительно подробностей этой добровольной военной службы, ее продолжительности и стоимости, подтвердив только, что «работа в этом направлении ведется».

«В мире, в котором мы живем, в мире неопределенности и растущей напряженности, если мы действительно хотим быть в безопасности, мы должны удержать других от вторжения (...). Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению», - цитирует газета слова главы государства, произнесенные накануне в кулуарах саммита «Большой двадцатки».

Макрон представил идею добровольной службы 13 июля перед высокопоставленными офицерами. Ссылаясь на угрозу, якобы исходящую от России, он заявил о необходимости того, чтобы «страна была способна выстоять и быть мобилизованной». Президент пообещал «принять решения по данному вопросу этой осенью».

По информации Le Figaro, по разным сценариям рассматривается набор от 10 тыс. до 50 тыс. молодых людей в год. Издание отмечает, что ряд французских СМИ сообщал, что такая военная служба может продлиться до 10 месяцев и будет оплачиваться в размере «нескольких сотен евро». Цель – «создание резерва людей, готовых к мобилизации в случае кризиса».

Издание напоминает, что французская армия сейчас насчитывает около 200 тыс. штатного состава и 47 тыс. резервистов. Планируется к 2030 году обеспечить соответственно 210 тыс. и 80 тыс.

Обязательная военная служба была приостановлена во Франции в 1997 году законом, принятым 28 октября 1997 года после того, как президент Жак Ширак объявил об отмене всеобщей воинской повинности в 1996 году. Целью этого изменения был переход от призывной армии к профессиональной.