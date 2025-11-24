USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Как завершился первый день переговоров по Украине
Новость дня
Как завершился первый день переговоров по Украине

Asan İmza теперь в приложении Azercell

12:20 247

Новая функция делает доступ к ключевой информации услуги Asan İmza максимально удобным.

Azercell Telecom продолжает расширять возможности своих цифровых решений. Теперь пользователи могут воспользоваться основными функциями Asan İmza прямо в мобильном приложении Azercell. Новая опция обеспечивает абонентам удобный доступ к такой важной информации, как срок действия, статус, тип услуги и ежемесячный период продления усиленной мобильной электронной подписи.

На начальном этапе новая функция доступна только абонентам предоплатной линии (SimSim), а в дальнейшем ею смогут воспользоваться и абоненты постоплатной системы.

Это обновление стало очередным шагом в направлении повышения удобства и доступности цифровых сервисов для абонентов Azercell.

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 647
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 864
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 566
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2573
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1919
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18615
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7242
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4856
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6788
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3655

ЭТО ВАЖНО

Макрон о французской армии
Макрон о французской армии
12:16 647
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
Генерал Кейн нагрянул с инспекцией
11:18 864
Америка запускает производство ракет для Израиля
Америка запускает производство ракет для Израиля
12:02 566
Трампу не терпится сдать Украину
Трампу не терпится сдать Украину обновлено 11:57
11:57 2573
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс
Азербайджанские киберспециалисты показали свой класс фото
09:57 1919
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине обновлено 00:43
00:43 18615
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст
Два «контрплана» Европы по Украине: полный текст обновлено 23:23
23 ноября 2025, 23:23 6610
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину
Взрыв в бизнес-центре в Баку: владелец назвал причину добавлено видео; обновлено 11:47
11:47 7242
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 4856
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...»
Азербайджан отказывается отправлять войска в Газу: «Мы не можем рисковать жизнями наших солдат...» План Трампа зашел в тупик
23 ноября 2025, 17:00 6788
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 3655
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться