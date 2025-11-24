Asan İmza теперь в приложении Azercell

Azercell Telecom продолжает расширять возможности своих цифровых решений. Теперь пользователи могут воспользоваться основными функциями Asan İmza прямо в мобильном приложении Azercell. Новая опция обеспечивает абонентам удобный доступ к такой важной информации, как срок действия, статус, тип услуги и ежемесячный период продления усиленной мобильной электронной подписи.

На начальном этапе новая функция доступна только абонентам предоплатной линии (SimSim), а в дальнейшем ею смогут воспользоваться и абоненты постоплатной системы.

Это обновление стало очередным шагом в направлении повышения удобства и доступности цифровых сервисов для абонентов Azercell.