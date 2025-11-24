Разбившийся самолет предлагался Армении

Катастрофа легкого истребителя Tejas ВВС Индии, произошедшая во время показательного полета на Dubai Airshow 2025, может негативно сказаться на экспортных перспективах вооружений, которые Нью-Дели продвигает на международном рынке. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Разработка этого первого индийского истребителя национального производства, сопровождавшаяся длительными задержками и техническими трудностями, в конечном итоге стала подтверждением способности страны создавать современные образцы вооружений. Как отмечает издание, Tejas был представлен в Дубае с расчетом на продвижение среди иностранных заказчиков. Теперь же катастрофа может осложнить экспортные планы и уже нанесла ущерб имиджу индийских ВВС. Самолет предлагается, в частности, Армении, Египту и ряду государств Юго-Восточной Азии, которым Индия готова предоставлять и технологическое содействие.

Истребитель Tejas ВВС Индии, разбившийся в Дубае во время демонстрационной программы в пятницу, выполнял фигуру высшего пилотажа. По оценкам специалистов, причиной трагедии могла стать «потеря баланса самолета».