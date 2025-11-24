Список детских садов, отобранных в рамках грантового конкурса

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов частным дошкольным организациям, объявленного Министерством науки и образования. Победителями конкурса стали 63 частных дошкольных учреждения, сообщили в пресс-службе министерства.

Основная цель конкурса — направить детей, не подлежащих зачислению в государственные дошкольные учреждения, в отобранные частные детские сады на 2025–2026 учебный год, а также профинансировать часть стоимости их обучения за счет грантов. Согласно механизму гранта, планируется, что ежемесячная плата за обучение в размере 250 манатов за каждого ребенка, зачисленного в выбранные частные дошкольные учреждения, будет покрываться за счет государственного гранта, оставшуюся сумму будут покрывать родители.

Регистрация детей в частные детские сады, выигравшие грант в азербайджанском секторе, будет осуществляться в ближайшие дни через портал www.bq.edu.az, о чем общественность будет проинформирована заранее. Родителям рекомендуется следить за обновлениями на портале и регистрировать своих детей.

Список частных детских садов, получивших гранты, можно найти, перейдя по ссылке: https://edu.gov.az/uploads/elan/2025/11/qrant-qazanmis-ozel-bagcalar.pdf