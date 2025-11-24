USD 1.7000
Как завершился первый день переговоров по Украине
Как завершился первый день переговоров по Украине

Украина дала согласие на американский план

Украинская делегация на переговорах в Женеве 23 ноября подтвердила, что подготовленный в ходе консультаций проект мирного соглашения соответствует интересам Киева. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи.

«Обсуждения продемонстрировали значительный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов. Они подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир», – говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации США.

Отмечается, что Киев и Вашингтон намерены продолжить «интенсивную работу» над совместными предложениями в ближайшие дни, оставаясь при этом «в тесном контакте» с европейскими союзниками по мере продвижения процесса для «обеспечения мира», а также «безопасности, стабильности и восстановления Украины».

Как пишет CNN со ссылкой на западного дипломата, Соединенные Штаты могут не допустить европейские государства к переговорам между Украиной и Россией. По его словам, существует опасение, что Вашингтон попытается «исключить» европейцев из этого процесса.

Собеседник телеканала также сообщил, что США готовят отдельную встречу с российской стороной: «она произойдет быстро», однако состоится не в Женеве. О подготовке подобных контактов ранее сообщали источники ABC и The New York Times.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли консультации представителей США, Европы и Украины по предложенному мирному плану. Белый дом заявлял, что участникам удалось выработать «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что после согласования параметров мирного плана с украинской стороной Вашингтон доведет его положения до сведения Москвы, подчеркнув, что у нее есть «право голоса» в обсуждении. Трамп называл дедлайном 27 ноября. При этом оба признавали, что американский вариант плана пока не окончательный и требует дальнейшей доработки.

