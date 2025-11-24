Cкончался известный немецкий актер

Немецкий актер и культовая фигура мирового артхауса Удо Кир, который прославился ролями в лентах «Мой личный штат Айдахо», «Плоть для Франкенштейна» и «Кровь для Дракулы», умер в воскресенье утром в возрасте 81 года.

Как передает Variety, о смерти сообщил его партнер, художник Делберт Макбрайд. За более чем пять десятилетий карьеры Кир снялся в более чем 200 фильмах и работал с режиссерами и художниками, которые формировали современный кинематограф, — от Энди Уорхола и Райнера Вернера Фассбиндера до Ларса фон Триера и Гаса Ван Сента.

Мировое признание он получил в 1970-х, когда сыграл главные роли в «Плоти для Франкенштейна» (1973) и «Крови для Дракулы» (1974), созданных Полом Моррисси и Уорхолом. Эти работы стали провокационными переосмыслениями классики ужасов, а Кир — новым лицом авангардного кино.

Далее актер активно работал в Европе и снялся в ряде картин Фассбиндера, включая The Stationmaster's Wife, «Третье поколение» и «Лили Марлен». На Берлинском кинофестивале он познакомился с Гасом Ван Сентом, который помог актеру начать карьеру в США и получить разрешение на работу. Американскому зрителю Кира впервые широко представили в фильме «Мой собственный штат Айдахо» (1991), где он играл вместе с Ривером Финиксом и Киану Ривзом.

В начале 1990-х Кир начал долгое сотрудничество с Ларсом фон Триером, сыграв в фильмах «Эпидемия», «Европа», «Разбивая волны», «Танцуя в темноте», «Догвилль», «Меланхолия» и «Нимфоманка. Часть II». Параллельно он снимался в крупных голливудских проектах: «Эйс Вентура: Детектив по розыску домашних животных», «Армагеддон», «Блэйд».

В последнее время Кир снимался в фильме Клебера Мендонсы Филью «Тайный агент», за который Вагнер Моура получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале 2025 года.