Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Астаринский суд наказал гражданина Ирака

Инара Рафикгызы
13:38 750

Гражданин Ирака, 19-летний Джавид Джбури, наказан за попытку незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, житель иракской провинции Кадисия Джавид Джбури 8 сентября текущего года умышленно пересек государственную границу Исламской Республики Иран с Азербайджанской Республикой вне контрольно-пропускных пунктов. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы в селе Алаша Астаринского района и доставлен на погранзаставу. В результате расследования было установлено, что гражданин Ирака планировал нелегально выехать в Россию на заработки транзитом через территорию Азербайджана.

Обвиняемый Джавид Джбури в своих показаниях указал, что работал в своей стране поденно, его финансовое положение было тяжелым, и именно поэтому он планировал отправиться на заработки в Россию. На суде Джбури выразил раскаяние в содеянном и просил смягчить ему наказание, учитывая молодой возраст.

Решением Астаринского районного суда Джавид Джбури приговорен к 10 месяцам лишения свободы. После отбытия наказания он будет принудительно выслан за пределы Азербайджана.

