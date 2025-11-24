USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Израильские военные расследуют нападение ХАМАС

13:42 715

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил провести новую проверку действий военных накануне атак радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и более детально проанализировать выводы специально созданной с этой целью комиссии.

Решение было принято после того, как начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир приказал уволить несколько высокопоставленных офицеров по результатам работы комиссии, не поставив в известность Каца, сообщил израильский портал Ynet.

В результате новой проверки должны быть рассмотрены несколько аспектов событий 7 октября, которые ранее не анализировались комиссией. Речь идет в том числе о серии предупреждений о готовившихся со стороны ХАМАС атаках, взаимодействии военных с гражданскими органами накануне нападения, а также об отдельных оперативных ошибках. Кроме того, должны быть сформулированы единые критерии для определения личной ответственности отдельных военных. Результаты работы должны быть представлены Кацу в течение 30 дней.

Замир в своих кадровых решениях, о которых Кац узнал из СМИ, отдельно указал на отсутствие препятствий для дальнейшего повышения по службе бригадных генералов Элиада Моати и Манора Янаи, а также полковника Эфраима Авни, которые на момент 7 октября 2023 года занимали командные должности в Южном военном округе, ответственном за границу с сектором Газа. Кац в свою очередь заявил, что до представления результатов новой проверки возможное повышение указанных офицеров будет заблокировано.

Ранее Замир отправил в отставку или уволил 10 действующих и вышедших ранее в запас генералов и других высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ за серьезные ошибки, допущенные ими накануне 7 октября 2023 года. Речь идет прежде всего о бывшем главе Управления разведки Генштаба (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве, экс-главе Оперативного управления Генштаба генерал-майоре Одеде Басюке и командовавшим Южным военным округом генерал-майоре Яроне Финкельмане.

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 152
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 348
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 695
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11838
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2584
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7611
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1872
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1560
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3146
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5308
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4087

ЭТО ВАЖНО

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 152
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 348
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 695
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11838
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2584
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7611
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1872
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1560
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3146
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5308
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4087
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться