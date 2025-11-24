Израильские военные расследуют нападение ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил провести новую проверку действий военных накануне атак радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и более детально проанализировать выводы специально созданной с этой целью комиссии.

Решение было принято после того, как начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир приказал уволить несколько высокопоставленных офицеров по результатам работы комиссии, не поставив в известность Каца, сообщил израильский портал Ynet.

В результате новой проверки должны быть рассмотрены несколько аспектов событий 7 октября, которые ранее не анализировались комиссией. Речь идет в том числе о серии предупреждений о готовившихся со стороны ХАМАС атаках, взаимодействии военных с гражданскими органами накануне нападения, а также об отдельных оперативных ошибках. Кроме того, должны быть сформулированы единые критерии для определения личной ответственности отдельных военных. Результаты работы должны быть представлены Кацу в течение 30 дней.

Замир в своих кадровых решениях, о которых Кац узнал из СМИ, отдельно указал на отсутствие препятствий для дальнейшего повышения по службе бригадных генералов Элиада Моати и Манора Янаи, а также полковника Эфраима Авни, которые на момент 7 октября 2023 года занимали командные должности в Южном военном округе, ответственном за границу с сектором Газа. Кац в свою очередь заявил, что до представления результатов новой проверки возможное повышение указанных офицеров будет заблокировано.

Ранее Замир отправил в отставку или уволил 10 действующих и вышедших ранее в запас генералов и других высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ за серьезные ошибки, допущенные ими накануне 7 октября 2023 года. Речь идет прежде всего о бывшем главе Управления разведки Генштаба (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве, экс-главе Оперативного управления Генштаба генерал-майоре Одеде Басюке и командовавшим Южным военным округом генерал-майоре Яроне Финкельмане.