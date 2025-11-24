Оператор наземного обслуживания Бакинского аэропорта удостоен Top Agent Award от China Southern Airlines

Наземный оператор ASG Ground Handling получил награду Top Agent Award от одной из крупнейших авиакомпаний Азии и мирового авиарынка — China Southern Airlines — за образцовое качество и высокую пунктуальность обслуживания рейсов авиаперевозчика в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Награда присуждена по итогам оценки ключевых показателей операционной деятельности ASG Ground Handling, где особое внимание уделялось вопросам безопасности, точности соблюдения процедур, времени оборота воздушного судна, своевременности обслуживания и качеству взаимодействия с экипажами.

Основанная в 1988 году, China Southern Airlines входит в тройку крупнейших авиакомпаний Китая, занимает 6-е место в мире по объемам перевозок и располагает крупнейшим в Азиатском регионе парком воздушных судов, насчитывающим свыше 900 самолетов. Награду директору ООО ASG Business Aviation Беюкага Гулиеву вручил директор представительства China Southern Airlines в Азербайджане Жанг Йанг, выразивший признательность команде ASG Ground Handling за высокий профессионализм, стабильные операционные результаты и значимый вклад в обеспечение надежных международных наземных операций авиакомпании. Председатель правления ASG Business Aviation Теймур Мамедов отметил, что успехи азербайджанского частного сектора в сфере авиационных услуг стали возможны благодаря благоприятному деловому климату, экономической стабильности и приоритетному вниманию государства к развитию современной авиационной инфраструктуры. «Для нас большая честь получить награду Top Agent Award от одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков. Этот успех — показатель профессионализма команды ASG Ground Handling и подтверждение высокого уровня развития авиационной отрасли страны. Мы также высоко ценим вклад China Southern Airlines в укрепление туристических, экономических и социальных связей между Азербайджаном и Китаем», — подчеркнул Теймур Мамедов.