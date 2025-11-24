Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?

USD 1.7000
главное на этот час
Отдел информации
14:05 2584

В сентябре 2021 года на Кипре, на основании информации, предоставленной израильской разведкой, был арестован азербайджанец Орхан Асадов. Его обвиняли в планировании убийства бизнесменов еврейского происхождения, в том числе миллиардера Теди Саги.

Как сообщает греческая пресса, благодаря ранее достигнутой сделке с прокуратурой он получил относительно мягкий приговор — 6,5 лет лишения свободы по обвинению в планировании преступления.

Асадов, являющийся гражданином России, по данным следствия, был завербован иранскими спецслужбами. Его обвиняли в терроризме, планировании убийства на почве этнической ненависти и незаконном хранении оружия. Сам он отверг обвинение в терроризме, но в ходе процесса согласился признать другие обвинения в рамках сделки с прокурором. В результате обвинение в терроризме было снято.

Адвокат Асадова - Костис Эфстатиу - заявил, что его подзащитный признан виновным в планировании преступления и незаконном хранении оружия.

О задержании Асадова в 2022 году упоминал директор «Моссада» Давид Барнеа: «Мы смогли предотвратить десятки терактов за рубежом. В частности, покушение на израильских бизнесменов на Кипре», — сказал Барнеа. 

«Моссад» заявил, что Асадов был направлен на Кипр иранскими спецслужбами, однако в Тегеране отвергли эти обвинения. В обвинительном заключении Ирана нигде не упоминается, хотя при аресте на телефоне Асадова были обнаружены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о его принадлежности к организации под названием «Хусейнчиляр». 

Адвокат отметил, что защите удалось убедить суд в том, что целью Асадова не были именно евреи: «Мы убедили суд, что этническая принадлежность не имеет абсолютно никакого отношения к этому делу, — сказал Эфстатиу. — Это не имеет никакого отношения к терроризму».

