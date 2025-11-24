Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?

В сентябре 2021 года на Кипре, на основании информации, предоставленной израильской разведкой, был арестован азербайджанец Орхан Асадов. Его обвиняли в планировании убийства бизнесменов еврейского происхождения, в том числе миллиардера Теди Саги.

Как сообщает греческая пресса, благодаря ранее достигнутой сделке с прокуратурой он получил относительно мягкий приговор — 6,5 лет лишения свободы по обвинению в планировании преступления.

Асадов, являющийся гражданином России, по данным следствия, был завербован иранскими спецслужбами. Его обвиняли в терроризме, планировании убийства на почве этнической ненависти и незаконном хранении оружия. Сам он отверг обвинение в терроризме, но в ходе процесса согласился признать другие обвинения в рамках сделки с прокурором. В результате обвинение в терроризме было снято.