Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?

В сентябре 2021 года на Кипре, на основании информации, предоставленной израильской разведкой, был арестован азербайджанец Орхан Асадов. Его обвиняли в планировании убийства бизнесменов еврейского происхождения, в том числе миллиардера Теди Саги.
Как сообщает греческая пресса, благодаря ранее достигнутой сделке с прокуратурой он получил относительно мягкий приговор — 6,5 лет лишения свободы по обвинению в планировании преступления.
Асадов, являющийся гражданином России, по данным следствия, был завербован иранскими спецслужбами. Его обвиняли в терроризме, планировании убийства на почве этнической ненависти и незаконном хранении оружия. Сам он отверг обвинение в терроризме, но в ходе процесса согласился признать другие обвинения в рамках сделки с прокурором. В результате обвинение в терроризме было снято.
Адвокат Асадова - Костис Эфстатиу - заявил, что его подзащитный признан виновным в планировании преступления и незаконном хранении оружия.
О задержании Асадова в 2022 году упоминал директор «Моссада» Давид Барнеа: «Мы смогли предотвратить десятки терактов за рубежом. В частности, покушение на израильских бизнесменов на Кипре», — сказал Барнеа.
«Моссад» заявил, что Асадов был направлен на Кипр иранскими спецслужбами, однако в Тегеране отвергли эти обвинения. В обвинительном заключении Ирана нигде не упоминается, хотя при аресте на телефоне Асадова были обнаружены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о его принадлежности к организации под названием «Хусейнчиляр».
Адвокат отметил, что защите удалось убедить суд в том, что целью Асадова не были именно евреи: «Мы убедили суд, что этническая принадлежность не имеет абсолютно никакого отношения к этому делу, — сказал Эфстатиу. — Это не имеет никакого отношения к терроризму».