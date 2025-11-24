USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Кремль ждет сигнала от Америки

14:14 1562

Российско-американские переговоры по американскому «мирному плану» урегулирования войны между РФ и Украиной на текущей неделе не планируются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Он также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что Москва остается открытой для подобных контактов и переговоров.

«Но пока никакой конкретики по переговорам (США) с нами нет», – добавил Песков.

По его словам, Москва пока не получала официальной информации от Вашингтона о результатах переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали», – уточнил пресс-секретарь российского президента.

Он также отметил, что Россия, прежде чем давать оценки возможным изменениям американского «мирного плана», дождется итогов консультаций Вашингтона и Киева, прошедших в Швейцарии. Песков добавил, что в Кремле зафиксировали внесение некоторых корректировок в ранее направлявшийся Москве текст.

В ходе брифинга Пескова спросили, насколько, с точки зрения Кремля, приемлем пункт плана о том, что присоединение Украины к НАТО зависит от консенсуса членов альянса. По его словам, здесь прежде всего «нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам». «Такой информацией мы пока не располагаем и пока не хотели бы ничего сравнивать», – заключил он.

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 154
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 349
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 698
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11842
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2586
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7613
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1876
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1563
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3147
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5308
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4087

ЭТО ВАЖНО

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 154
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 349
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 698
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11842
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2586
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7613
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1876
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1563
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3147
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5308
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4087
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться