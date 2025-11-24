Кремль ждет сигнала от Америки

Российско-американские переговоры по американскому «мирному плану» урегулирования войны между РФ и Украиной на текущей неделе не планируются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. Он также напомнил о словах российского лидера Владимира Путина о том, что Москва остается открытой для подобных контактов и переговоров.

«Но пока никакой конкретики по переговорам (США) с нами нет», – добавил Песков.

По его словам, Москва пока не получала официальной информации от Вашингтона о результатах переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали», – уточнил пресс-секретарь российского президента.

Он также отметил, что Россия, прежде чем давать оценки возможным изменениям американского «мирного плана», дождется итогов консультаций Вашингтона и Киева, прошедших в Швейцарии. Песков добавил, что в Кремле зафиксировали внесение некоторых корректировок в ранее направлявшийся Москве текст.

В ходе брифинга Пескова спросили, насколько, с точки зрения Кремля, приемлем пункт плана о том, что присоединение Украины к НАТО зависит от консенсуса членов альянса. По его словам, здесь прежде всего «нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам». «Такой информацией мы пока не располагаем и пока не хотели бы ничего сравнивать», – заключил он.