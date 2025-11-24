Проект «Правовой путеводитель школьника» шагает по Азербайджану

USD 1.7000
С 30 октября по 21 ноября 2025 года среди учащихся общеобразовательных школ Гянджа-Дашкесанского и Ленкорань-Астаринского региональных управлений образования прошел проект «Правовой путеводитель школьника», посвященный «Году Конституции и суверенитета», организованный совместно Министерством науки и образования и организацией «Волонтеры Фемиды».

В рамках проекта были проведены мероприятия по повышению правового уровня, различные интерактивные семинары, тренинги и практические занятия среди учащихся 12 общеобразовательных школ города Гянджи, Гёйгёльского района, городов Ленкорань и Астара по темам «Торговля людьми», «Преступления против собственности», «Травля и социальное давление», «Кибербезопасность и защита персональных данных» и «Борьба с наркоманией».

В мероприятиях приняли участие около 1 000 учащихся.

Основная цель проекта — повышение правовых знаний обучающихся, расширение их осведомленности о своих правах и обязанностях, формирование у них основ правовой культуры, обучение ранним механизмам защиты от правовых нарушений, развитие гражданской ответственности и правового мышления.

