USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Расследование крушения турецкого самолета завершено

14:16 2277

Группа специалистов, занимавшаяся изучением обломков турецкого военно-транспортного самолета C-130 Hercules, потерпевшего крушение на грузино-азербайджанской границе, завершила работу и вернулась в Турцию.

Как сообщает İHA, в ходе расследования были выявлены важные улики.

Продолжается транспортировка фрагментов воздушного судна, разбившегося 11 ноября этого года, во 2-е управление завода по техническому обслуживанию воздушных судов в провинции Кайсери. Там обломки пройдут детальный лабораторный анализ для установления точных обстоятельств происшествия.

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 156
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 350
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 701
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11846
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2588
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7616
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1877
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1563
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3148
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5309
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4087

ЭТО ВАЖНО

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 156
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 350
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 701
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11846
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2588
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7616
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1877
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1563
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3148
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5309
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4087
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться