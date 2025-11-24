Расследование крушения турецкого самолета завершено

Группа специалистов, занимавшаяся изучением обломков турецкого военно-транспортного самолета C-130 Hercules, потерпевшего крушение на грузино-азербайджанской границе, завершила работу и вернулась в Турцию.
Как сообщает İHA, в ходе расследования были выявлены важные улики.
Продолжается транспортировка фрагментов воздушного судна, разбившегося 11 ноября этого года, во 2-е управление завода по техническому обслуживанию воздушных судов в провинции Кайсери. Там обломки пройдут детальный лабораторный анализ для установления точных обстоятельств происшествия.