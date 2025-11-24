USD 1.7000
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает возможным достижение соглашения по Украине на основе предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана.

В разговоре с журналистами в самолете по возвращении из ЮАР Эрдоган отметил, что создание основы для мира в Украине – это вопрос, над которым уже давно ведется работа. По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом видение ситуации в Украине.

«Мы считаем, что в справедливом мире не будет... проигравшей стороны. Мы убеждены, что путь к справедливому миру лежит через переговоры и встречи. Сейчас обсуждается, сможет ли предложенный план мира стать основой для мирного урегулирования. Возможно ли достичь соглашения по этому плану? Да, возможно. Но как? Над этим нужно поработать», — сказал турецкий лидер.

«Соглашение будет возможно, если план удовлетворит законные ожидания сторон и их потребности в безопасности, не создавая новой нестабильности,— сказал Эрдоган журналистам в самолете ЮАР. — Если будут созданы рамки, удовлетворяющие все стороны, это может открыть путь к долгосрочному урегулированию».

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара готова содействовать переговорному процессу.

Сегодня во второй половине дня Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут телефонный разговор. Одной из тем станет война в Украине. Турецкий лидер также сообщал, что хочет рассмотреть возобновление черноморской зерновой инициативы.

23 ноября делегации США и Украины провели в Женеве переговоры по плану мирного урегулирования, предложенного США, по итогам которых подготовили обновленный рамочный документ. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной и значимой.

