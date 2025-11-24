USD 1.7000
Американцы обяжут европейцев

Американская администрация намерена перейти к следующему этапу торговых соглашений с Евросоюзом и заключить с ним «обязывающий письменный договор», сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Белого дома.

По информации издания, США «намерены решить неурегулированные до конца вопросы, включая налоги на цифровые услуги, дискриминацию американских компаний и ценообразование на фармацевтическую продукцию». При этом американский чиновник отметил, что европейские требования о дополнительном снижении тарифов «не совпадают» с текущим ходом переговоров. По его словам, это свидетельствует о том, что рамочные условия, согласованные сторонами в июле, «должны полностью вступить в силу, прежде чем США продолжат снижение тарифов», отмечает NYT.

Ранее Еврокомиссия сообщала о планах передать представителям администрации США перечень товаров, которые Брюссель хочет вывести из-под действия американских пошлин, во время встречи с министрами стран ЕС 24 ноября. В список вошли медицинские приборы, вина, крепкие алкогольные напитки, пиво и макаронные изделия. Эти позиции не подпадают под действие торгового соглашения, заключенного между ЕС и США в июле.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что с 1 августа пошлины на около 75% европейского импорта в США будут снижены до 15% вместо грозивших 30% на весь импорт. В то же время ЕС обязался не вводить тарифы на американские товары. Еврокомиссия пообещала полностью прекратить закупки российских энергоресурсов, приобрести у США нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также вложить $600 млрд в американскую экономику.

