USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Баку

15:05 759

В частное медучреждение переведены еще пятеро пострадавших в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице М. Сеидова в Ясамальском районе Баку.

Как сообщили в Клиническом медицинском центре, четверо пациентов, проходивших лечение в отделении токсикологии, были добровольно переведены в частную медицинскую клинику.

Одна из пострадавших — Ляман Гуламова — была госпитализирована в Yeni Klinika.

Отметим, что 21 ноября в результате пожара в жилом доме на улице Мирали Сеидова погибли три человека, еще 20 получили травмы.

16:32 161
16:18 352
16:09 707
15:39 11854
14:05 2589
14:57 7618
14:35 1879
14:14 1564
13:20 3151
01:25 5309
00:27 4088

