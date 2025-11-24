Медики сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в Баку

В частное медучреждение переведены еще пятеро пострадавших в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице М. Сеидова в Ясамальском районе Баку.
Как сообщили в Клиническом медицинском центре, четверо пациентов, проходивших лечение в отделении токсикологии, были добровольно переведены в частную медицинскую клинику.
Одна из пострадавших — Ляман Гуламова — была госпитализирована в Yeni Klinika.
Отметим, что 21 ноября в результате пожара в жилом доме на улице Мирали Сеидова погибли три человека, еще 20 получили травмы.