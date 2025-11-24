Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры

Группа деятелей искусства Азербайджана раскритиковала Минкультуры. Артисты утверждают, что на мероприятия регулярно приглашаются одни и те же люди, среди представителей искусства существует дискриминация, а ответственный сотрудник министерства Мянзяр Нуралиева принимает подарки и деньги за выдачу приглашений.

Певицы Алмаханым Ахмедли, Нура Сури, исполнительница джаза и вокалистка Тарана Махмудова, а также исполнитель на кяманче Шахрияр Мусаев обратились к общественности с заявлением, что в случае любых негативных или неприятных инцидентов в их профессиональной деятельности или личной жизни после этих заявлений ответственность будет нести Мянзяр Нуралиева.

Алмаханым Ахмедли уже давно выражает недовольство дискриминацией среди певцов. По утверждению певицы, министр Адиль Керимли включил ее в список участников Дней культуры Узбекистана. Она репетировала некоторое время, но за несколько дней до концерта узнала, что ее имя исключили из списка. «Мянзяр ханум исключила меня. Вместе со мной были исключены несколько коллег, но только я решилась говорить об этом открыто», — заявила Ахмедли.

Тарана Махмудова отметила, что хочет представлять азербайджанский джаз на международных мероприятиях, но ее не приглашают, поскольку у Мянзяр Нуралиевой есть свой круг, и каждый год на такие события отправляются одни и те же люди.

Певица Нура Сури подчеркнула, что не имеет личной неприязни к министру: «Два года назад на форуме, в котором я участвовала, я выступила с предложением. Я спросила: почему прекрасная музыка Азербайджана должна оставаться в «Золотом фонде»? Почему она не переносится на цифровые платформы? Это вызвало скандал. На следующий день, когда я упомянула имя Вагифа Герайзаде, мне сказали: «Ты попала в черный список, потому что он сам в черном списке. Люди, близкие к высокопоставленным чиновникам министерства, приглашаются на государственные мероприятия, их окружают заботой, награждают домами и премиями».

Нура Сури и ранее выражала недовольство в сети. Она заявляла, что годами выступала на государственных мероприятиях бесплатно, но позже узнала, что выделенные на них средства присваивались. «На всех мероприятиях Министерства культуры мы, певцы, выступали бесплатно, поскольку это были государственные события. Взамен выдавали бесполезные дипломы — с 2004 по 2022 год. Позже мы узнали, что государство выделяло средства, но эти деньги присваивали сотрудники министерства», — утверждает певица.

Несколько дней назад режиссер Джалаладдин Гасымов также критиковал Министерство культуры и Азербайджанское агентство кино.

Министерство культуры, в свою очередь, заявило, что недавние обвинения в социальных сетях, касающиеся периода 2004–2022 годов, были расследованы согласно законодательству, применены соответствующие меры ответственности. Однако не уточняется, кто именно понес наказание. При этом упомянутая в обвинениях Мянзяр Нуралиева продолжает работать в министерстве.