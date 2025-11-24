USD 1.7000
Гибель троих членов одной семьи в Шахбузе: дело передали в суд

Инара Рафикгызы
15:31 792

Завершено предварительное следствие по факту гибели трех членов одной семьи при обрушении платформы на воде в центре отдыха в Шахбузе.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены в Шахбузский районный суд для рассмотрения.

Следственным управлением прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по факту гибели трех жительниц города Нахчывана: Джейран Гусейновой, 2011 года рождения, а также матери и бабушки несовершеннолетней Севиндж Гусейновой, 1983 года рождения, и Сакины Мамедовой, 1947 года рождения, которые утонули в результате опрокидывания надводной платформы, изготовленной кустарным способом, в пруд во время их отдыха в селе Айриндж Шахбузского района.

Напомним, инцидент произошел 4 сентября этого года. Согласно информации прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, в ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Хикмет Гурбанлы совершил преступное деяние по неосторожности вследствие недобросовестного и халатного отношения к своим должностным обязанностям при осуществлении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в сфере сдачи недвижимого имущества в аренду.

На основании собранных доказательств Хикмет Гурбанлы привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) УК Азербайджана. В отношении Гурбанлы избрана мера пресечения в виде перевода под надзор полиции.

