USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Марш ностальгирующих по СССР

видео
15:38 1312

В TikTok появилось видео, на котором группа молодых людей разгуливает в одном из парков, размахивая флагами СССР и АзССР. Точное место съемки пока неизвестно. Под видео написано: «Азербайджанские пролетарии, соединяйтесь».

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на публикацию. В комментариях писали: «Это предательство душ наших шехидов», «У нас есть только один флаг — триколор Азербайджана», «Да здравствует мой флаг и мое государство. Да здравствует независимый Азербайджан!»

В связи с инцидентом haqqin.az направил запрос в МВД.

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 169
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 353
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 710
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11860
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2593
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7621
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1882
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1564
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3155
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5309
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4089

ЭТО ВАЖНО

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 169
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 353
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 710
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11860
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2593
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7621
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1882
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1564
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3155
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5309
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4089
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться