Марш ностальгирующих по СССР

В TikTok появилось видео, на котором группа молодых людей разгуливает в одном из парков, размахивая флагами СССР и АзССР. Точное место съемки пока неизвестно. Под видео написано: «Азербайджанские пролетарии, соединяйтесь».

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на публикацию. В комментариях писали: «Это предательство душ наших шехидов», «У нас есть только один флаг — триколор Азербайджана», «Да здравствует мой флаг и мое государство. Да здравствует независимый Азербайджан!»

В связи с инцидентом haqqin.az направил запрос в МВД.