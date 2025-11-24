Швеция не признает аннексию украинских земель

Швеция не будет признавать аннексию Крыма или любых других временно оккупированных территорий Украины Россией. Об этом заявила глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард, сообщает The Guardian.

«Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию», – подчеркнула Стенергард.

Глава МИД отметила, что Украина неоднократно выражала готовность согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, однако Россия этого не сделала.

«Соглашение, которое включает ключевые элементы, реально уважающие суверенитет Украины и поддерживаемые ее народом, будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция руководствуется четким двухпунктным планом: укрепление Украины и ослабление России», – добавила она.

Стенергард также подчеркнула, что Швеция не признает аннексию украинских территорий Россией. «Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой», – заявила глава МИД.

По ее словам, не может быть ограничений на вооруженные силы Украины, которые способствовали бы дальнейшей российской агрессии, и не может быть ограничений на полные суверенные права украинского народа выбирать собственный путь, включая стремление к членству в ЕС.