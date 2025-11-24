USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Швеция не признает аннексию украинских земель

15:55

Швеция не будет признавать аннексию Крыма или любых других временно оккупированных территорий Украины Россией. Об этом заявила глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард, сообщает The Guardian.

«Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию», – подчеркнула Стенергард.

Глава МИД отметила, что Украина неоднократно выражала готовность согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, однако Россия этого не сделала.

«Соглашение, которое включает ключевые элементы, реально уважающие суверенитет Украины и поддерживаемые ее народом, будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция руководствуется четким двухпунктным планом: укрепление Украины и ослабление России», – добавила она.

Стенергард также подчеркнула, что Швеция не признает аннексию украинских территорий Россией. «Наша позиция остается неизменной: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой», – заявила глава МИД.

По ее словам, не может быть ограничений на вооруженные силы Украины, которые способствовали бы дальнейшей российской агрессии, и не может быть ограничений на полные суверенные права украинского народа выбирать собственный путь, включая стремление к членству в ЕС.

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию
16:18
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
15:39
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
14:05
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
14:57
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
14:35
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю
13:20
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
01:25
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа
00:27

