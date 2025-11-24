Прорывные шаги для лидерства в регионе: представитель МСЭ о потенциале Азербайджана в области ИИ

Опытнейший специалист отрасли, за плечами которого многолетняя работа в этой сфере и авторство более 20 патентов США, акцентирует внимание на прорывных шагах Азербайджана, заложивших прочный фундамент для будущей экосистемы ИИ.

Таково мнение одного из высокопоставленных участников проходящей в Баку Всемирной конференции развития электросвязи WTDC25 - заместителя генерального директора Бюро стандартизации электросвязи и главы департамента исследовательских групп и политики Международного союза электросвязи, руководителя программы «ИИ во благо» (AI For Good) Билеля Джамусси.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта требует от государств четкой стратегии и активного вовлечения в глобальный диалог. Азербайджан не только следует этому тренду, но и занимает лидирующие позиции в цифровой трансформации.

Столь высокая оценка представителя МСЭ подтверждает: у Баку четкое видение будущего с пониманием того, что в век столь быстрого прогресса технологий искусственного интеллекта и обострения конкуренции различных платформ от гигантов IT-индустрии важно не только широкое применение этих инструментов для дальнейшей цифровизации различных сфер жизни, но и обеспечение условий для продвижения собственной стратегии с учетом специфики страны и региона. Своевременные и гибкие шаги необходимы именно сейчас, чтобы успеть на «уходящий поезд», когда мир буквально бурлит инновациями, способными изменить привычную картину жизни. Азербайджан с этой точки зрения не просто стремится быть в авангарде тенденций, но и уделяет сфере развития ИИ самое пристальное внимание. Эти факторы и обусловили высокую оценку специалистов профильных международных структур, которой они характеризуют шаги, предпринимаемые в нашей стране благодаря особому вниманию руководства республики к инновационному развитию и повсеместному внедрению передовых технологий.

Особо отмечая активное взаимодействие Азербайджана с МСЭ, представитель этой авторитетной организации акцентирует внимание на формировании экосистемы искусственного интеллекта в нашей стране, реализации повестки «Цифровой Азербайджан» и создании Академии искусственного интеллекта: все эти меры уже сегодня выводят Баку в число региональных лидеров, а ключевым шагом стало утверждение Национальной стратегии в области искусственного интеллекта на 2025–2028 годы - принятие такого долгосрочного документа является крупным успехом, демонстрирующим серьезность намерений государства.

В дополнение к стратегическому планированию следует особо выделить практические меры по внедрению ИИ. К примеру, упомянутое создание Академии искусственного интеллекта стало важным шагом для развития человеческого капитала и повышения квалификации, будучи критическим фактором в быстро меняющейся технологической сфере, а использование технологии цифрового двойника помогает улучшению городской мобильности.

Огромен потенциал Азербайджана и в использовании ИИ в качестве мощного локомотива трансформации в ключевых секторах: искусственный интеллект может ускорить преобразования и значительно улучшить качество предоставляемых гражданам услуг. Например, в области здравоохранения ИИ может оптимизировать время специалистов, анализируя большие объемы медицинских данных; в сфере образования эти технологии способны персонализировать учебные процессы; в области сельского хозяйства можно производить больше продукции с меньшими ресурсами, что соответствует принципам устойчивого развития; в сфере транспорта и городской мобильности ярким примером может служить уже упомянутый проект цифрового двойника Баку, способный стать образцом для всего региона, обеспечивая более эффективные и персонализированные государственные услуги.

Несмотря на опасения в связи с влиянием искусственного интеллекта на занятость, эксперт МСЭ предлагает рассматривать ИИ как инструмент, повышающий потенциал людей, а не приводящий к массовой потере ими работы, так как искусственный интеллект создает новые рабочие места в сферах, связанных с центрами обработки данных, новыми алгоритмами и исследовательскими центрами. В этом смысле создание Академии ИИ в Азербайджане полностью соответствует логике повышения квалификации.

Б.Джамусси призывает Баку активнее участвовать в международных дискуссиях, особенно в формировании стандартов, механизмов управления и навыков в рамках глобальной программы МСЭ «ИИ во благо», так как сотрудничество в этих рамках критически важно для дальнейшего развития страны.

Не осталась без внимания и лидирующая роль Азербайджана в продвижении экологического аспекта цифрового развития. Связывая инициативу «Зеленые цифровые действия», представленную на COP29, с дискуссиями на WTDC25, гость советует учесть, что ИИ является энергоемкой отраслью, и совпадение концепции устойчивого развития, зеленых технологий и цифровизации еще больше укрепляет лидирующую роль Азербайджана.

Представитель МСЭ надеется на активное участие и лидерство Азербайджана на предстоящем в июле следующего года Всемирном саммите «Искусственный интеллект во благо» в Женеве, и подчеркивает, что у Баку, принимающего WTDC25 и демонстрирующего стратегическое видение, есть все шансы стать ключевым игроком в формировании глобального диалога по управлению ИИ.