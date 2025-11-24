Красные линии Эрдогана

Каждый шаг правительства Израиля в регионе незаконен и провоцирует нестабильность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из ЮАР, где он участвовал в саммите G20.

«Территориальная целостность Сирии для нас имеет первостепенное значение. Судьбу страны должен определять сирийский народ. Турция знает, как высока цена даже самых незначительных потрясений и нестабильности в Сирии. Мы стремимся к миру, стабильности и безопасности на каждом квадратном метре региона, особенно в Сирии, Ираке и Ливане. Израильское правительство осознает, что каждый его шаг в регионе незаконен и провоцирует нестабильность. Сосредоточьтесь на действиях Турции, а не на том, что публикует израильская пресса», — заявил он, комментируя отдельные высказывания представителей израильских властей, адресованные Анкаре.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит «принимать меры в интересах национальной безопасности и обеспечения мира в стране», в том числе с учетом ситуации в регионе.

По его словам, Турция не желает сталкиваться с угрозами и нестабильностью в регионе и непосредственно в Сирии.

«Но если это произойдет, мы предпримем все необходимые шаги. Мы не посягаем на чужую территорию или суверенитет, действуем лишь в рамках наших стратегических приоритетов», – указал президент Турции.