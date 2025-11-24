USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Мазлума Абди потянуло в Турцию

хочет встречи с Оджаланом
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
16:18 359

Командующий «Сирийских демократических сил» - крыло террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - Мазлум Абди заявил, что хочет встретиться с Абдуллой Оджаланом на острове Имралы для обсуждения процесса разоружения РПК. Абди, заявивший о своем желании посетить Турцию, отметил, что они («СДС» – ред.) намерены поддержать этот процесс.

«Необходимо провести встречу между Рожавой (сирийскими курдами) и Имралы для решения некоторых вопросов», — сказал Абди, который также признал, что переписывался с лидером РПК Оджаланом.

Заявив, что процесс в Турции затронул и их, командующий «СДС» сказал, что они уже некоторое время живут в условиях перемирия с турецкой армией: «Сейчас с турецкой армией действует режим прекращения огня. Это перемирие было достигнуто благодаря процессу, инициированному в Турции».

Напомним, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал «СДС» прислушаться к призывам Оджалана в отношении этой организации. Анкара считает YPG, основу «Сирийских демократических сил» на северо-востоке Сирии, сирийским крылом РПК и предлагает включить «СДС» в процесс разоружения.

Мазлум Абди, который в юношестве был усыновлен Абдуллой Оджаланом и рос в Сирии, объявлен Турцией террористом и находится в официальном розыске. После свержения режима Асада в Сирии в декабре 2024 года «СДС» подписала соглашение об интеграции с новым, сформированным 10 марта этого года правительством. Анкара, приветствовавшая это соглашение, проводит политику интеграции «СДС» в центральное правительство. Однако разногласия по этому вопросу сохраняются. Абди заявил, что соглашение с Дамаском по военным вопросам достигнуто, но необходимо добиться прогресса в вопросах управления Сирией и конституционных прав.

Отметим, что между силами Дамаска и СДС периодически происходят боестолкновения.

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 178
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 360
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 717
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11865
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2595
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7625
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1885
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1571
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3157
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5310
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4090

ЭТО ВАЖНО

«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 178
Мазлума Абди потянуло в Турцию
Мазлума Абди потянуло в Турцию хочет встречи с Оджаланом
16:18 360
Красные линии Эрдогана
Красные линии Эрдогана
16:09 717
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... добавлено видео; обновлено 15:39
15:39 11865
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час
14:05 2595
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит»
Трамп о переговорах по Украине: «Что-то хорошее происходит» обновлено 14:57
14:57 7625
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет
Эрдоган о «мирном плане» Трампа: Проигравших не будет новость дополнена
14:35 1885
Кремль ждет сигнала от Америки
Кремль ждет сигнала от Америки
14:14 1571
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 3157
Американский истеблишмент – какой-то дурдом
Американский истеблишмент – какой-то дурдом наша корреспонденция
01:25 5310
Евро-подкоп под план Трампа
Евро-подкоп под план Трампа наша аналитика
00:27 4090
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться