Мазлума Абди потянуло в Турцию

Командующий «Сирийских демократических сил» - крыло террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) - Мазлум Абди заявил, что хочет встретиться с Абдуллой Оджаланом на острове Имралы для обсуждения процесса разоружения РПК. Абди, заявивший о своем желании посетить Турцию, отметил, что они («СДС» – ред.) намерены поддержать этот процесс.

«Необходимо провести встречу между Рожавой (сирийскими курдами) и Имралы для решения некоторых вопросов», — сказал Абди, который также признал, что переписывался с лидером РПК Оджаланом.

Заявив, что процесс в Турции затронул и их, командующий «СДС» сказал, что они уже некоторое время живут в условиях перемирия с турецкой армией: «Сейчас с турецкой армией действует режим прекращения огня. Это перемирие было достигнуто благодаря процессу, инициированному в Турции».

Напомним, лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал «СДС» прислушаться к призывам Оджалана в отношении этой организации. Анкара считает YPG, основу «Сирийских демократических сил» на северо-востоке Сирии, сирийским крылом РПК и предлагает включить «СДС» в процесс разоружения.

Мазлум Абди, который в юношестве был усыновлен Абдуллой Оджаланом и рос в Сирии, объявлен Турцией террористом и находится в официальном розыске. После свержения режима Асада в Сирии в декабре 2024 года «СДС» подписала соглашение об интеграции с новым, сформированным 10 марта этого года правительством. Анкара, приветствовавшая это соглашение, проводит политику интеграции «СДС» в центральное правительство. Однако разногласия по этому вопросу сохраняются. Абди заявил, что соглашение с Дамаском по военным вопросам достигнуто, но необходимо добиться прогресса в вопросах управления Сирией и конституционных прав.

Отметим, что между силами Дамаска и СДС периодически происходят боестолкновения.