«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган

16:32 180

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Согласно сообщению, президенты России и Турции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины, «в том числе в контексте американских предложений по урегулированию».

«(Президент РФ) Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования. Вновь подтверждена заинтересованность российской стороны в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку. Условлено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на различных уровнях».

В сообщении говорится, что «президенты договорились о поддержании регулярных контактов».

