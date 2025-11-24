USD 1.7000
Сколько человек проживает в Ханкенди, Агдере и Ходжалы?

16:40 2343

В Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах в настоящее время проживает более 23 тысяч человек. В ряде населенных пунктов продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом 24 ноября на мероприятии в Карабахском университете, посвященном «Году Конституции и Суверенитета», в рамках проекта «Выездная служба для молодежи» заявил заместитель спецпредставителя президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов.

Он отметил, что восстановление освобожденных территорий продолжается ускоренными темпами: в регионе активно реализуются инфраструктурные проекты, строятся автомобильные и железные дороги, аэропорты, обновляются системы электроснабжения и водоснабжения. В рамках программ социально-экономической поддержки, направленных на развитие предпринимательства и повышение занятости, создаются новые рабочие места.

Сабухи Гахраманов подчеркнул значимость социальной активности и образования молодежи для устойчивого развития страны, особо отметив роль Карабахского университета, расположенного в Ханкенди, в формировании интеллектуальной и социальной среды региона. В университете обучаются более 2000 студентов, участвующих в различных социальных и инновационных проектах. Он добавил, что вопросы устойчивого развития региона и возвращения жителей на свои земли остаются приоритетными задачами государства, а проводимое мероприятие является важным шагом как для развития молодежи, так и для будущих социальных инициатив.

