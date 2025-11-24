В Баку горела еще одна многоэтажка

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку был быстро потушен подразделениями противопожарной охраны МЧС. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что 21 ноября в результате пожара в жилом доме на улице Мирали Сеидова погибли три человека, еще 20 получили травмы.
* * * 16:52
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома по улице Мирали Гашгая в Баку. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. В министерстве обещают позже предоставить дополнительную информацию.