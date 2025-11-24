USD 1.7000
В Баку горела еще одна многоэтажка

обновлено 17:25
17:25

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку был быстро потушен подразделениями противопожарной охраны МЧС. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что 21 ноября в результате пожара в жилом доме на улице Мирали Сеидова погибли три человека, еще 20 получили травмы.

16:52

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в квартире многоэтажного жилого дома по улице Мирали Гашгая в Баку. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара. В министерстве обещают позже предоставить дополнительную информацию.

Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 34
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 1847
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
19:39 226
Армения не будет участвовать, но не против
Армения не будет участвовать, но не против
19:17 984
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев обновлено 19:06
19:06 2378
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
15:26 5172
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги обновлено 20:03
20:03 11081
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час; все еще актуально
14:05 3853
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 4466
Беспилотники над Москвой
Беспилотники над Москвой
16:58 2890
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 1957

