В Баку горела еще одна многоэтажка

Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку был быстро потушен подразделениями противопожарной охраны МЧС. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что 21 ноября в результате пожара в жилом доме на улице Мирали Сеидова погибли три человека, еще 20 получили травмы.