Доходы России от нефти рухнули на треть

Доходы России от экспорта нефти и газа в ноябре, как ожидается, сократятся примерно на 35% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года и составят около 520 млрд рублей, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

По сравнению с октябрем снижение прогнозируется на уровне 7,4% без учета налога на прибыль. За 11 месяцев текущего года нефтегазовые поступления, по оценкам агентства, уменьшатся на 22% по сравнению с 2024 годом и составят около 8 трлн рублей.

Агентство отмечает, что причиной сокращения доходов стали падение цен на нефть и укрепление рубля. По расчетам Reuters, с января по ноябрь цена российской нефти для налогообложения снизилась до $57,3 за баррель против $68,3 в 2024 году, а курс рубля укрепился с 91,7 до 81,1 за доллар. Нефтегазовые доходы остаются ключевым источником средств для России, обеспечивая около четверти поступлений в федеральный бюджет.

Тем временем Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что российская нефть марки Urals продается индийским НПЗ по минимальной цене как минимум за последние два года.

Агентство отмечает, что санкции США против крупнейших российских нефтедобытчиков – «Роснефти» и «Лукойла» – положили конец ранее прибыльным сделкам с индийскими заводами. Скидка на Urals относительно эталонной Brent (с учетом доставки) достигла $7 за баррель для партий, отгружаемых в декабре с прибытием в январе, тогда как до введения санкций она составляла около $3 за баррель.

Bloomberg указывает, что большинство индийских НПЗ воздержались от заказов российской нефти после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» и переключились на поставщиков с Ближнего Востока. В последние дни, по данным источников, некоторые заводы вновь выразили готовность закупать российскую нефть, но только у компаний, не попавших под санкции. При этом лишь пятая часть предложенных партий поступает от таких производителей.