Теперь воздушные шары «терроризируют» Латвию

16:53 704

В воскресенье в Латвии были обнаружены несколько метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси, сообщил в понедельник латвийскому телеканалу TV3 министр внутренних дел страны Рихардас Козловскис.

Министр пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, эти воздушные шары не представляют серьезной угрозы критически важной инфраструктуре, поскольку вблизи границы нет аэропорта. Однако, по его словам, вес контрабандного груза сигарет может привести к локальным повреждениям. Со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра сотрудникам внутренних дел Латвии удалось изъять семь баллонов с контрабандой из Беларуси. В каждом из них в среднем находится около 60 тысяч нелегальных сигарет. «Работа еще продолжается, объемы корректируются, но это явление существует», — сказал Р.Козловскис.

Министр призвал граждан, которые увидят подобные воздушные шары вблизи границы, не дожидаться их приземления и не пытаться их сбить. Вместо этого он попросил их сообщать о воздушных шарах властям, чтобы можно было безопасно и эффективно предотвратить попадание контрабандных товаров на теневой рынок Латвии.

Отметим, что в течение двух недель до середины ноября запускаемые с территории Беларуси метеозонды парализовали всю гражданскую авиацию Литвы. Были отменены около 200 рейсов в литовских аэропортах Вильнюса, Каунаса и других городов страны. Пострадали более 30 тысяч пассажиров.

Литовские власти оценили вторжение воздушных шаров в свое воздушное пространство «гибридной атакой Минска». После того как Вильнюс в качестве ответной меры на месяц закрыл границу с Беларусью, запуски воздушных шаров с белорусской территории прекратились.

