Теперь воздушные шары «терроризируют» Латвию

В воскресенье в Латвии были обнаружены несколько метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси, сообщил в понедельник латвийскому телеканалу TV3 министр внутренних дел страны Рихардас Козловскис.

Министр пояснил, что в случае Латвии, в отличие от Литвы, эти воздушные шары не представляют серьезной угрозы критически важной инфраструктуре, поскольку вблизи границы нет аэропорта. Однако, по его словам, вес контрабандного груза сигарет может привести к локальным повреждениям. Со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра сотрудникам внутренних дел Латвии удалось изъять семь баллонов с контрабандой из Беларуси. В каждом из них в среднем находится около 60 тысяч нелегальных сигарет. «Работа еще продолжается, объемы корректируются, но это явление существует», — сказал Р.Козловскис.