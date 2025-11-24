Kapital Bank и Фонд образовательных студенческих кредитов подписали меморандум о сотрудничестве

Kapital Bank продолжает расширять свою деятельность в направлении поддержки образования, а также профессионального развития молодежи. В этом контексте был подписан меморандум о сотрудничестве между Kapital Bank и Фондом образовательных студенческих кредитов.

Документ подписали член Правления, главный директор по организационному развитию и человеческим ресурсам Фаргана Маммадова и председатель Правления Фонда образовательных студенческих кредитов Бахруз Азимов.

Основной целью меморандума является повышение знаний и навыков студентов, содействие их более подготовленному выходу на рынок труда, а также расширение карьерных перспектив молодых специалистов. В рамках сотрудничества студенты получат возможность пройти производственную практику и присоединиться к специальным практическим программам в различных структурных подразделениях Kapital Bank. Эта инициатива создаст для студентов условия для работы в реальной бизнес-среде, а также позволит глубже ознакомиться с современными банковскими процессами и принципами управления.

Кроме того, меморандум предусматривает доступ студентов к учебным и развивающим программам, которые будут организованы ведущими экспертами Kapital Bank. Проводимые для студентов семинары и воркшопы внесут вклад в их личностное и профессиональное развитие, обогатят знания о принципах работы банковского сектора, современных трендах и инновационных подходах.

Данное сотрудничество не только отражает миссию Kapital Bank по поддержке образования и развития молодежи, но и способствует подготовке более конкурентоспособных и квалифицированных кадров для национального рынка труда.

