При поддержке Банка ABB проходит Agile-саммит

25 ноября стартует Международный саммит «Agile Азербайджан». Мероприятие пройдет под девизом: «Формируя завтрашний день: гибкость, искусственный интеллект и данные ради эффекта!» — и объединит лидеров азербайджанского бизнеса, представителей различных организаций, а также всех, кто интересуется Agile-подходами, технологиями искусственного интеллекта и работы с данными.

Основным партнером саммита выступает Банк ABB, который уже несколько лет успешно внедряет Agile-методологию и активно использует технологии ИИ и данных.

Цель мероприятия — познакомить компании Азербайджана с преимуществами Agile, содействовать распространению этой современной рабочей культуры в стране, а также поделиться опытом применения технологий искусственного интеллекта и анализа данных. Саммит открывает новые возможности для формирования более инновационного, гибкого и устойчивого подхода к работе.

Приглашенные эксперты из зарубежных стран расскажут о новейших трендах в областях Agile, искусственного интеллекта и data-технологий, поделятся международным опытом. В рамках события будет также представлена подробная информация о достижениях Банка ABB в этих направлениях за последние годы.

Следует отметить, что Банк ABB начал внедрение Agile-методологии в 2020 году в своей Цифровой Лаборатории. Сегодня в Банке действуют 23 Agile-структуры, в которых работают более 800 сотрудников. Новые продукты и услуги в Банке ABB создаются и развиваются именно на основе Agile-подхода.

За последние годы Банк разработал свыше 100 цифровых продуктов и внедрил более 80 моделей искусственного интеллекта, что позволило существенно повысить операционную эффективность и улучшить клиентский опыт. Более 65% новых клиентов сегодня привлекаются через цифровые каналы — это один из ключевых показателей перехода к цифровому банкингу.

После перехода на Agile Банк ABB сократил средний срок вывода продукта на рынок: за последние три года этот показатель снизился со 147 дней до 59. Индекс лояльности клиентов (NPS) Банка достиг 76.9, а уровень удовлетворенности сотрудников — 84.2.

За тот же период Банк ABB добился значительного прогресса и в области технологий искусственного интеллекта, и данных, внедрив более 160 генеративных и предиктивных моделей, которые обеспечили Банку совокупный положительный финансовый эффект свыше 30 миллионов манатов.

Более подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.

