USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

У крупного оборонного концерна прибавилось работы

17:34 1228

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить численность штата компании к 2027 году на 30%, то есть до 40 тысяч сотрудников, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Компания планирует увеличить общее число штата до 40 тысяч человек к 2027 году, в то время как по состоянию на 30 июня там работало 30 640 сотрудников. Если цель будет достигнута, Rheinmetall наймет больше сотрудников за следующие два с половиной года, чем она наняла за последние десять лет», - пишет газета.

Согласно данным компании, которые приводит в своей статье газета, за 2024 год Rheinmetall получил 257 тысяч резюме по всему миру. За первое полугодие 2025 года компания получила 165 тысяч заявок и ожидает получить более 275 тысяч резюме в 2025 году.

Сообщается также, что компания хочет опубликовать 8 тысяч вакансий в 2025 году, что на 8% больше, чем в 2024 году. Согласно газете, Rheinmetall нуждается как в инженерах и программистах, так и в офисных работниках.

Как пишет издательство, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует набирать на работу бывших сотрудников предприятий по производству автомобилей и других крупных компаний для расширения компании.

Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.

Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 42
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 1856
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
19:39 229
Армения не будет участвовать, но не против
Армения не будет участвовать, но не против
19:17 993
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев обновлено 19:06
19:06 2386
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
15:26 5177
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги обновлено 20:03
20:03 11092
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час; все еще актуально
14:05 3854
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 4471
Беспилотники над Москвой
Беспилотники над Москвой
16:58 2896
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 1961

ЭТО ВАЖНО

Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
Алламжонов пережил покушение и отправился советником в США
20:01 42
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле
Ядерные бомбардировщики летят к Венесуэле обновлено 19:51
19:51 1856
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
Трамп обсудил с Си возвращение Китая в родную гавань
19:39 229
Армения не будет участвовать, но не против
Армения не будет участвовать, но не против
19:17 993
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев
По следам пожара на Ясамале: арестован Бахруз Пашаев обновлено 19:06
19:06 2386
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
Хватит это терпеть: азербайджанские артисты критикуют Минкультуры
15:26 5177
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги
«Мирный план» по Украине: Трамп спас российские деньги обновлено 20:03
20:03 11092
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему?
Мягкий приговор киллеру Асадову. Почему? главное на этот час; все еще актуально
14:05 3854
Пакистан уходит к Израилю
Пакистан уходит к Израилю новая геополитика
13:20 4471
Беспилотники над Москвой
Беспилотники над Москвой
16:58 2896
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
«Мирный план» Трампа обсудили Путин и Эрдоган
16:32 1961
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться