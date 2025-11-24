У крупного оборонного концерна прибавилось работы

«Компания планирует увеличить общее число штата до 40 тысяч человек к 2027 году, в то время как по состоянию на 30 июня там работало 30 640 сотрудников. Если цель будет достигнута, Rheinmetall наймет больше сотрудников за следующие два с половиной года, чем она наняла за последние десять лет», - пишет газета.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует увеличить численность штата компании к 2027 году на 30%, то есть до 40 тысяч сотрудников, сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным компании, которые приводит в своей статье газета, за 2024 год Rheinmetall получил 257 тысяч резюме по всему миру. За первое полугодие 2025 года компания получила 165 тысяч заявок и ожидает получить более 275 тысяч резюме в 2025 году.

Сообщается также, что компания хочет опубликовать 8 тысяч вакансий в 2025 году, что на 8% больше, чем в 2024 году. Согласно газете, Rheinmetall нуждается как в инженерах и программистах, так и в офисных работниках.

Как пишет издательство, немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует набирать на работу бывших сотрудников предприятий по производству автомобилей и других крупных компаний для расширения компании.

Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы. В конце 2023 года газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности.