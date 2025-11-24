Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas

Крушение индийского истребителя Tejas на международном авиасалоне в Дубае, которое произошло на глазах у тысяч зрителей, стало серьезным ударом по экспортным амбициям Индии и существенно ослабило позиции Нью-Дели на мировом рынке вооружений. Как отмечает издание EurAsian Times, легкий многоцелевой истребитель Tejas, продвигаемый как своеобразная «витрина» оборонной промышленности Индии и ключевая платформа в стратегии военно-воздушного экспорта, оказался в центре крайне неудачного инцидента именно в тот момент, когда Индия рассчитывала максимально расширить географию своих продаж.

Истребитель HAL Tejas, разработанный компанией Hindustan Aeronautics Limited и относящийся к поколению 4.5, долгое время позиционировался как доступный, технологически адаптивный боевой самолет для стран, стремящихся при ограниченном бюджете качественно укрепить свои ВВС. Первый полет Tejas совершил еще в далеком 2001 году, однако из-за перманентных технических проблем переход к серийному производству затянулся на десятилетие. В 2015 году ВВС Индии получили первую, ограниченную партию, и только 27 мая 2020 года после многолетней модернизации состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию версии Tejas Mk.1, признанной готовой к боевому применению. Следует отметить, что экспортные амбиции Индии были весьма значительными: в 2021 году был подписан контракт стоимостью около 6 миллиардов долларов на поставку 83 истребителей, а затем последовал еще один договор на закупку 97 машин. Однако сроки выполнения заказов постоянно смещались. По данным индийской прессы, первые истребители будут переданы ВВС лишь в начале 2027 года, что само по себе вызывает у потенциальных покупателей ряд вопросов, касающихся технологической зрелости этой платформы.

С точки зрения летных характеристик Tejas способен развивать скорость до 2000 километров в час, подниматься на высоту до 16 тысяч метров и оставаться в воздухе без дозаправки больше двух часов. Многочисленные модификации позволяют адаптировать самолет как для ВВС, так и для нужд военно-морского флота. До недавнего времени статистика безопасности Tejas считалась вполне удовлетворительной — ранее был потерян лишь один самолет, да и то из-за отказа двигателя, а не вследствие ошибок в конструкции истребителя. На фоне доступной стоимости, гибкости платформы в части интеграции вооружений и планов Нью-Дели развернуть собственный парк не менее чем из 220 самолетов Tejas имел реальные шансы закрепиться в нише стран, которым необходим современный и в то же время недорогой истребитель. Среди них рассматривались Египет, государства Юго-Восточной Азии и Армения. И именно поэтому катастрофа на авиасалоне в Дубае стала для индусов серьезным имиджевым провалом. Падение истребителя при демонстрационном полете, главная цель которого - подчеркнуть надежность платформы, породила сомнения у потенциальных заказчиков. На этом мероприятии присутствовал и министр обороны Армении Сурен Папикян. И хотя официально Ереван не заявлял о заинтересованности в закупке Tejas, сам факт участия армянской делегации в дубайском авиасалоне вызвал в Индии надежды на продвижение сделки.