Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
17:54 2576

Крушение индийского истребителя Tejas на международном авиасалоне в Дубае, которое произошло на глазах у тысяч зрителей, стало серьезным ударом по экспортным амбициям Индии и существенно ослабило позиции Нью-Дели на мировом рынке вооружений.

Как отмечает издание EurAsian Times, легкий многоцелевой истребитель Tejas, продвигаемый как своеобразная «витрина» оборонной промышленности Индии и ключевая платформа в стратегии военно-воздушного экспорта, оказался в центре крайне неудачного инцидента именно в тот момент, когда Индия рассчитывала максимально расширить географию своих продаж.

Катастрофа на авиасалоне в Дубае стала для индийцев серьезным имиджевым провалом. Падение истребителя при демонстрационном полете, главная цель которого - подчеркнуть надежность платформы, породила сомнения у потенциальных заказчиков

Истребитель HAL Tejas, разработанный компанией Hindustan Aeronautics Limited и относящийся к поколению 4.5, долгое время позиционировался как доступный, технологически адаптивный боевой самолет для стран, стремящихся при ограниченном бюджете качественно укрепить свои ВВС.

Первый полет Tejas совершил еще в далеком 2001 году, однако из-за перманентных технических проблем переход к серийному производству затянулся на десятилетие. В 2015 году ВВС Индии получили первую, ограниченную партию, и только 27 мая 2020 года после многолетней модернизации состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию версии Tejas Mk.1, признанной готовой к боевому применению.

Следует отметить, что экспортные амбиции Индии были весьма значительными: в 2021 году был подписан контракт стоимостью около 6 миллиардов долларов на поставку 83 истребителей, а затем последовал еще один договор на закупку 97 машин. Однако сроки выполнения заказов постоянно смещались. По данным индийской прессы, первые истребители будут переданы ВВС лишь в начале 2027 года, что само по себе вызывает у потенциальных покупателей ряд вопросов, касающихся технологической зрелости этой платформы.

Армянская делегация в международном авиасалоне в Дубае

С точки зрения летных характеристик Tejas способен развивать скорость до 2000 километров в час, подниматься на высоту до 16 тысяч метров и оставаться в воздухе без дозаправки больше двух часов. Многочисленные модификации позволяют адаптировать самолет как для ВВС, так и для нужд военно-морского флота. До недавнего времени статистика безопасности Tejas считалась вполне удовлетворительной — ранее был потерян лишь один самолет, да и то из-за отказа двигателя, а не вследствие ошибок в конструкции истребителя.

На фоне доступной стоимости, гибкости платформы в части интеграции вооружений и планов Нью-Дели развернуть собственный парк не менее чем из 220 самолетов Tejas имел реальные шансы закрепиться в нише стран, которым необходим современный и в то же время недорогой истребитель. Среди них рассматривались Египет, государства Юго-Восточной Азии и Армения.

И именно поэтому катастрофа на авиасалоне в Дубае стала для индусов серьезным имиджевым провалом. Падение истребителя при демонстрационном полете, главная цель которого - подчеркнуть надежность платформы, породила сомнения у потенциальных заказчиков. На этом мероприятии присутствовал и министр обороны Армении Сурен Папикян. И хотя официально Ереван не заявлял о заинтересованности в закупке Tejas, сам факт участия армянской делегации в дубайском авиасалоне вызвал в Индии надежды на продвижение сделки.

Срыв показательного полета фактически ставит под вопрос возможность продвижения этого самолета в ближайшей перспективе на внешних рынках и усиливает конкурентов Индии, у которых появляется шанс использовать образовавшуюся паузу для укрепления собственных позиций в нише легких многоцелевых истребителей

Напомним в этой связи, что за последние годы Армения стала одним из ключевых клиентов индийского ВПК, закупив на миллиарды долларов артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружений. В последние недели индийские СМИ сообщали, что Дели и Ереван продвигаются к заключению нового крупного оборонного контракта объемом 3,5–4 миллиарда долларов, который,  как предполагается, включает модернизированные версии истребителей Су-30МКИ, дальнобойные ЗРК Akash-NG и другие системы. Также упоминался интерес Армении к гиперзвуковым баллистическим ракетам BrahMos.

На этом фоне инцидент с Tejas воспринимается в Дели как серьезный удар не только по репутации конкретной платформы, но и по стратегическим планам Индии стать крупным экспортером вооружений. Срыв показательного полета фактически ставит под вопрос возможность продвижения этого самолета в ближайшей перспективе на внешних рынках и усиливает конкурентов Индии, у которых появляется шанс использовать образовавшуюся паузу для укрепления собственных позиций в нише легких многоцелевых истребителей.

